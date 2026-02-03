Sproei-/extractiereiniger SE 2 Spot
De compacte en gebruiksvriendelijke SE 2 Spot sproei-extractiereiniger is het perfecte hulpmiddel om snel en gericht vlekken en vuil uit bekleding en textiel te verwijderen.
De handige SE 2 Spot sproei-extractiereiniger is de perfecte spot cleaner om vlekken op bekleding en textiel direct en gericht te verwijderen. De SE 2 Spot rekent snel af met vuil en geurtjes, bijvoorbeeld effectief bij etens- en drankvlekken. Dankzij het compacte ontwerp is de sproei-extractiereiniger bijzonder gebruiksvriendelijk en neemt hij weinig ruimte in beslag wanneer hij is opgeborgen. Zo is hij snel klaar voor gebruik wanneer je onverwachts vuil moet verwijderen. De grote actieradius van het 4,5 meter lange snoer maakt flexibel reinigen overal in de ruimte mogelijk. Dankzij de praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat zelf zijn alle opzetstukken snel bij de hand en klaar voor gebruik. Inclusief sproei-extractiemondstuk voor bekleding en reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging dankzij efficiënte sproei-extractie reinigingsmethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Speciaal ontwikkelde accessoires voor eenvoudige vezeldiepe reinigingMet het sproei-extractiemondstuk voor bekleding verwijder je snel en eenvoudig hardnekkig vuil. Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen.
Ultracompact ruimtebesparend apparaatFlexibel inzetbaar, ook op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen. Met praktische handgreep voor snel en eenvoudig transport van het apparaat. Ruimtebesparende opberging.
Praktisch opbergen van accessoires en slangen
- Comfortabel transport met slechts één hand: alle accessoires inbegrepen en de slang kan direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd en zijn dus ook steeds beschikbaar op de plaats van gebruik.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening.
- Direct klaar om schoon te maken.
Twee-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de verswatertank.
- Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Ultraflexibele 2-in-1 slang
- Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Met een draaischarnier op de slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|450
|Actieradius (m)
|6,3
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|1,5
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|0,8
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|4,5
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 215 x 310
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.8 m
- Bekledingszuigmond: 88 mm
- Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 100 ml
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- Twee-tank-systeem
- Handige opberging voor slang en accessoires
Videos
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Autostoelen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 2 Spot
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.