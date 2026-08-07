(Microvezel-) moppen, mopsystemen en toebehoren
De juiste uitrusting voor het economisch en effectief nat reinigen van vloeren – vooral op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn met machines.
(Microvezel-) moppen
Textiel met verschillende materialen en structuren – geschikt voor doelgericht gebruik voor individuele reinigingsdoeleinden. Voor de beste handmatige reiniging volgens de normen van Kärcher.
Vloermophouders
Sprankelend schone vloeren en betrouwbare vloerhygiëne in een handomdraai. Met de juiste reinigingsmachines voor nat reinigen. Ergonomisch ontwerp voor maximale productiviteit en snelheid.
Mopsystemen
De juiste dweil betekent een schone oplossing. Onze dweilsystemen zorgen voor maximale reinigingsprestaties in korte tijd. Eenvoudig in gebruik, snel en direct inzetbaar.
Spray-/ mopsystemen
Compacte, ruimtebesparende sproeisystemen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Dweilsystemen met sproeifunctie voor eenvoudige en ruimtebesparende reinigingsprocessen.
(Telescoop-) Stelen
De juiste handgreep leidt tot het gewenste resultaat. Er zijn verschillende handgrepen om uit te kiezen voor elke behoefte. Geschikt voor gebruik met standaard stof-, vochtige en natte veegmachines.
Water vloertrekkers
Duwt het vuil gewoon weg. Ons uitgebreide assortiment watertrekkers maakt het snel en eenvoudig verwijderen van vloeistoffen en droog en los vuil mogelijk.