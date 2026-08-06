FlexoMate werkwagens

Upgrade je team! Onze professionele FlexoMate schoonmaakwagen zorgt voor meer snelheid en efficiëntie in het schoonmaakproces. De flexibele en modulaire trolley is geschikt voor omvangrijke schoonmaaktaken en uiteenlopende klanteisen. Met zijn ergonomische structuur en in hoogte verstelbare handgreep vermindert het de fysieke inspanning en ontlast het schouders en polsen.