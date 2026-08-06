FlexoMate werkwagens
Upgrade je team! Onze professionele FlexoMate schoonmaakwagen zorgt voor meer snelheid en efficiëntie in het schoonmaakproces. De flexibele en modulaire trolley is geschikt voor omvangrijke schoonmaaktaken en uiteenlopende klanteisen. Met zijn ergonomische structuur en in hoogte verstelbare handgreep vermindert het de fysieke inspanning en ontlast het schouders en polsen.
Swift
De Swift is de basisversie van de Flexomate. Deze schoonmaakwagen is perfect voor panden met ongeveer 35 kantoren - en is bijzonder sterk in kleine ruimtes.
Expert
Genoeg ruimte voor de belangrijkste schoonmaakproducten en nog wat meer. Kies de FlexoMate Expert voor panden met circa 10 sanitaire voorzieningen en 10-15 kantoren.
ExpertPro
Ideaal voor panden met 15-20 sanitaire voorzieningen, 2-3 kitchenettes en ongeveer 15-20 kantoren: u kunt de FlexoMate ExpertPro uitrusten met alles wat u nodig heeft voor veeleisende klussen.