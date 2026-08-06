Werkwagens en Emmersystemen

De hoteltrolleys van Kärcher voldoen aan de specifieke eisen van de hotelsector dankzij de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Ze bieden voldoende ruimte voor handdoeken, toiletrollen, vuilniszakken, enz. De wendbare wielen maken de trolley mobiel en zorgen ervoor dat hij gemakkelijk van kamer naar kamer kan worden verplaatst.