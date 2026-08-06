Werkwagens en Emmersystemen
Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische opbouw en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakwagens maken een efficiënte en economische onderhoudsreiniging mogelijk.
FlexoMate werkwagens
De ergonomische FlexoMate schoonmaakwagen zorgt voor snelle en efficiënte schoonmaakprocessen. De modulaire opbouw voldoet aan de meest uiteenlopende eisen van de klant en vermindert de fysieke belasting.
Classic werkwagens
Onze robuuste schoonmaakwagens zijn compact, flexibel en modulair uit te breiden. Voor elke eis op het gebied van objectreiniging bieden zij een oplossing op maat.
Hospitality werkwagens
De hoteltrolleys van Kärcher voldoen aan de specifieke eisen van de hotelsector dankzij de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Ze bieden voldoende ruimte voor handdoeken, toiletrollen, vuilniszakken, enz. De wendbare wielen maken de trolley mobiel en zorgen ervoor dat hij gemakkelijk van kamer naar kamer kan worden verplaatst.
Enkele- en dubbele emmerwagens
Ons uitgebreide assortiment enkel- en dubbelemmerwagens biedt voor elke toepassing de ideale oplossing. Eenvoudige en praktische bediening garandeert een reinigingsprestatie op het hoogste niveau.