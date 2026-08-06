Werkwagens en Emmersystemen

Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische opbouw en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakwagens maken een efficiënte en economische onderhoudsreiniging mogelijk.

Kärcher FlexoMate werkwagens

FlexoMate werkwagens

De ergonomische FlexoMate schoonmaakwagen zorgt voor snelle en efficiënte schoonmaakprocessen. De modulaire opbouw voldoet aan de meest uiteenlopende eisen van de klant en vermindert de fysieke belasting.

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Kärcher Classic werkwagens

Classic werkwagens

Onze robuuste schoonmaakwagens zijn compact, flexibel en modulair uit te breiden. Voor elke eis op het gebied van objectreiniging bieden zij een oplossing op maat.

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Kärcher Hospitality werkwagens

Hospitality werkwagens

De hoteltrolleys van Kärcher voldoen aan de specifieke eisen van de hotelsector dankzij de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Ze bieden voldoende ruimte voor handdoeken, toiletrollen, vuilniszakken, enz. De wendbare wielen maken de trolley mobiel en zorgen ervoor dat hij gemakkelijk van kamer naar kamer kan worden verplaatst.

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Kärcher Enkele- en dubbele emmerwagens

Enkele- en dubbele emmerwagens

Ons uitgebreide assortiment enkel- en dubbelemmerwagens biedt voor elke toepassing de ideale oplossing. Eenvoudige en praktische bediening garandeert een reinigingsprestatie op het hoogste niveau.

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Kärcher