Glasbewassing

Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vraagt om een ergonomisch design, veilige verbindingsdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en economisch werken.

Kärcher Schrapers en messen

Schrapers en messen

Schoon en veilig: Ergonomische raamschrapers en -messen in verschillende uitvoeringen maken het eenvoudig en veilig verwijderen van lijmresten mogelijk.

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Kärcher Raam washoezen

Raam washoezen

Hoogwaardige wasmachinehoezen van verschillende soorten textiel – perfect voor het snel reinigen van glas en alle soorten gladde oppervlakken.

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Kärcher T-beam

T-beam

Onze hoogwaardige ergonomisch gevormde T-bars zijn de ideale basis voor het gebruik van onze sleeves.

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Kärcher Ruitenwisser handgrepen

Ruitenwisser handgrepen

Alles onder controle: met behulp van onze hoogwaardige en ergonomische wissergrepen voelen de verschillende wisserbanen altijd veilig en stabiel in de hand.

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Kärcher Raamstangen en vervangende ruitenwisserrubbers

Raamstangen en vervangende ruitenwisserrubbers

Voor een streeploze reiniging: professionele rails van roestvrij staal met V-vormige uitsparing en speciaal gevormde gevulkaniseerde afstrijkrubbers: extreem elastisch en duurzaam.

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Kärcher Telescopische stelen en accessoires

Telescopische stelen en accessoires

Veilig werken vanaf de grond: onze uiterst stabiele telescooplansen met betrouwbare bevestigingstechniek en speciale conus. Veilige bevestiging van het gereedschap zonder te draaien.

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Kärcher Window cleaning kit

Window cleaning kit

Perfect passend: speciaal samengestelde sets bevatten veel nuttige producten voor de professionele reiniging van glas, ramen, maar ook zonnepanelen en veranda's.

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Kärcher