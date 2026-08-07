Glasbewassing
Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vraagt om een ergonomisch design, veilige verbindingsdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en economisch werken.
Schrapers en messen
Schoon en veilig: Ergonomische raamschrapers en -messen in verschillende uitvoeringen maken het eenvoudig en veilig verwijderen van lijmresten mogelijk.
Raam washoezen
Hoogwaardige wasmachinehoezen van verschillende soorten textiel – perfect voor het snel reinigen van glas en alle soorten gladde oppervlakken.
T-beam
Onze hoogwaardige ergonomisch gevormde T-bars zijn de ideale basis voor het gebruik van onze sleeves.
Ruitenwisser handgrepen
Alles onder controle: met behulp van onze hoogwaardige en ergonomische wissergrepen voelen de verschillende wisserbanen altijd veilig en stabiel in de hand.
Raamstangen en vervangende ruitenwisserrubbers
Voor een streeploze reiniging: professionele rails van roestvrij staal met V-vormige uitsparing en speciaal gevormde gevulkaniseerde afstrijkrubbers: extreem elastisch en duurzaam.
Telescopische stelen en accessoires
Veilig werken vanaf de grond: onze uiterst stabiele telescooplansen met betrouwbare bevestigingstechniek en speciale conus. Veilige bevestiging van het gereedschap zonder te draaien.
Window cleaning kit
Perfect passend: speciaal samengestelde sets bevatten veel nuttige producten voor de professionele reiniging van glas, ramen, maar ook zonnepanelen en veranda's.