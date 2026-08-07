Overige manuale materialen
Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatige reiniging. Voor meer efficiëntie en snelheid in een oogwenk.
Veiligheid
Veiligheid staat altijd voorop. Waarschuwingen verhogen de opmerkzaamheid en waarschuwen tijdig voor mogelijke gevaren en obstakels.
Schuursponzen
Geen harde gevoelens! Ons uitgebreide assortiment sponzen biedt voor elke behoefte de perfecte oplossing. Topproductkwaliteit voor een betrouwbaar reinigingsresultaat.
Toiletartikelen
Echte professionals in hun vakgebied. Onze hoogwaardige gebruiksvoorwerpen voor de hygiënische reiniging van toiletten en sanitair.
Vuilnisbakken
Voor iedereen die met afval te maken heeft. Onze hoogwaardige afvalbakken in verschillende maten en uitvoeringen zijn geschikt voor het betrouwbaar opvangen en afvoeren van al het afval.
Schuurpads en houders
Voor elke toepassing: onze grote keuze aan verschillende pads en houders voor schoonmaakprofessionals op alle gebieden. Praktische bediening voor eenvoudige en efficiënte reinigingsprocessen.