Overige manuale materialen

Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatige reiniging. Voor meer efficiëntie en snelheid in een oogwenk.

Kärcher Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid staat altijd voorop. Waarschuwingen verhogen de opmerkzaamheid en waarschuwen tijdig voor mogelijke gevaren en obstakels.

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Kärcher Schuursponzen

Schuursponzen

Geen harde gevoelens! Ons uitgebreide assortiment sponzen biedt voor elke behoefte de perfecte oplossing. Topproductkwaliteit voor een betrouwbaar reinigingsresultaat.

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Kärcher Toiletartikelen

Toiletartikelen

Echte professionals in hun vakgebied. Onze hoogwaardige gebruiksvoorwerpen voor de hygiënische reiniging van toiletten en sanitair.

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Kärcher Vuilnisbakken

Vuilnisbakken

Voor iedereen die met afval te maken heeft. Onze hoogwaardige afvalbakken in verschillende maten en uitvoeringen zijn geschikt voor het betrouwbaar opvangen en afvoeren van al het afval.

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Kärcher Schuurpads en houders

Schuurpads en houders

Voor elke toepassing: onze grote keuze aan verschillende pads en houders voor schoonmaakprofessionals op alle gebieden. Praktische bediening voor eenvoudige en efficiënte reinigingsprocessen.

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Kärcher