Vegen en grofvuiltangen

Zo eenvoudig kan vegen zijn. Vegen wordt aanzienlijk gemakkelijker gemaakt met behulp van onze kwaliteitsproducten van hoogwaardige, robuuste materialen. Zo vegen echte schoonmaakprofessionals.

Kärcher Bezems & opvang (blik- container)

Bezems & opvang (blik- container)

De onmisbare assistent in het dagelijks leven: de klassieke manier om grof vuil op te zuigen in alle omgevingen.

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Kärcher Bezems & stelen

Bezems & stelen

Ergonomische en efficiënte verwijdering van grof vuil en stof direct in de opvangbak.

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Kärcher Grofvuiltang

Grofvuiltang

Afvalverwijdering binnen en buiten: eenvoudig optillen van voorwerpen zonder bukken en strekken.

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Kärcher