Vegen en grofvuiltangen
Zo eenvoudig kan vegen zijn. Vegen wordt aanzienlijk gemakkelijker gemaakt met behulp van onze kwaliteitsproducten van hoogwaardige, robuuste materialen. Zo vegen echte schoonmaakprofessionals.
Bezems & opvang (blik- container)
De onmisbare assistent in het dagelijks leven: de klassieke manier om grof vuil op te zuigen in alle omgevingen.
Bezems & stelen
Ergonomische en efficiënte verwijdering van grof vuil en stof direct in de opvangbak.
Grofvuiltang
Afvalverwijdering binnen en buiten: eenvoudig optillen van voorwerpen zonder bukken en strekken.