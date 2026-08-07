Droogwissen

Onze kwaliteitsproducten maken het chemisch reinigen van oppervlakken en vloeren heel eenvoudig. Dankzij de handige assistent is het schoonmaken in een mum van tijd gedaan – moeiteloos en eenvoudig.

Kärcher Droog stofwissen vloeren

Droog stofwissen vloeren

Er blijven geen stofdeeltjes op de vloer achter met onze handmatige reinigingstools. Dankzij de handige assistent wordt stofvrij reinigen van vloeren een fluitje van een cent – uitgebreid en langdurig.

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Kärcher Vegen en grofvuiltangen

Vegen en grofvuiltangen

Zo eenvoudig kan vegen zijn. Vegen wordt aanzienlijk gemakkelijker gemaakt met behulp van onze kwaliteitsproducten van hoogwaardige, robuuste materialen. Zo vegen echte schoonmaakprofessionals.

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Kärcher Droog stofwissen oppervlakken

Droog stofwissen oppervlakken

Moeiteloos afstoffen: onze apparatuur helpt bij het verwijderen van stof en zorgt voor een effectieve stofbinding op alle soorten oppervlakken en objecten. Dit betekent dat er geen stofdeeltjes op het oppervlak achterblijven.

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Kärcher