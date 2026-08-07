Droogwissen
Onze kwaliteitsproducten maken het chemisch reinigen van oppervlakken en vloeren heel eenvoudig. Dankzij de handige assistent is het schoonmaken in een mum van tijd gedaan – moeiteloos en eenvoudig.
Droog stofwissen vloeren
Er blijven geen stofdeeltjes op de vloer achter met onze handmatige reinigingstools. Dankzij de handige assistent wordt stofvrij reinigen van vloeren een fluitje van een cent – uitgebreid en langdurig.
Vegen en grofvuiltangen
Zo eenvoudig kan vegen zijn. Vegen wordt aanzienlijk gemakkelijker gemaakt met behulp van onze kwaliteitsproducten van hoogwaardige, robuuste materialen. Zo vegen echte schoonmaakprofessionals.
Droog stofwissen oppervlakken
Moeiteloos afstoffen: onze apparatuur helpt bij het verwijderen van stof en zorgt voor een effectieve stofbinding op alle soorten oppervlakken en objecten. Dit betekent dat er geen stofdeeltjes op het oppervlak achterblijven.