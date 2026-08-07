Droog stofwissen vloeren
Er blijven geen stofdeeltjes op de vloer achter met onze handmatige reinigingstools. Dankzij de handige assistent wordt stofvrij reinigen van vloeren een fluitje van een cent – uitgebreid en langdurig.
Doeken eenmalig gebruik
Topkwaliteit voor maximale stofopname. Geïmpregneerde kleefdoeken voor eenmalig gebruik, die een uitstekend reinigend vermogen en een goed glijgedrag vertonen.
Doeken herbruikbaar
Wasbare dweilen voor het snel verwijderen van los stof.
Houders voor doeken eenmalig gebruik
Professionele stofverwijdering met hygiënische en flexibele stofmophouder.
Houders voor herbruikbare doeken
Hoogwaardige en betrouwbare houder voor professionele stofopname.