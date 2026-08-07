Droog stofwissen vloeren

Er blijven geen stofdeeltjes op de vloer achter met onze handmatige reinigingstools. Dankzij de handige assistent wordt stofvrij reinigen van vloeren een fluitje van een cent – uitgebreid en langdurig.

Kärcher Doeken eenmalig gebruik

Doeken eenmalig gebruik

Topkwaliteit voor maximale stofopname. Geïmpregneerde kleefdoeken voor eenmalig gebruik, die een uitstekend reinigend vermogen en een goed glijgedrag vertonen.

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Kärcher Doeken herbruikbaar

Doeken herbruikbaar

Wasbare dweilen voor het snel verwijderen van los stof.

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Kärcher Houders voor doeken eenmalig gebruik

Houders voor doeken eenmalig gebruik

Professionele stofverwijdering met hygiënische en flexibele stofmophouder.

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Kärcher Houders voor herbruikbare doeken

Houders voor herbruikbare doeken

Hoogwaardige en betrouwbare houder voor professionele stofopname.

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Kärcher