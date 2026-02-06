industriële dedusting systemen

Onze industriële dedusting systemen zijn geschikt voor alle soorten stof en fijne spanen die ontstaan ​​tijdens het bewerkingsproces. De dust removers kunnen in bewerkingsstations worden gebruikt om het daar gevormde stof en spanen continu en veilig op te zuigen. Mobiele stofverwijderaars zorgen voor een optimale werkveiligheid door naleving van de maximaal toelaatbare concentratie. Bij elke stofzuiger ontvangt u een breed scala aan optionele zuigmonden.