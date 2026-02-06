EX-ZUIGERS

De continue extractie van zwevende, explosieve deeltjes direct bij de bron van het proces stelt de hoogste eisen aan industriële stofzuigers. Onze industriële stofzuigers en Ex stofzuigers hebben zich jarenlang bewezen in stationair 24/7 gebruik in vele sectoren van de industrie, vooral in de metaal- en houtbewerking, in de auto-industrie, farmaceutische en chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, papierproductie, in de rubber- en kunststofverwerkende industrie en in Zone 22!