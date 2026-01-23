Andere reinigingsoplossingen

Of het nu gaat om eenschijfs- en polijstmachines voor onderhoud van harde oppervlakken of oplossingen voor zeer veeleisende schoonmaaktaken, zoals op trappen of roltrappen: onze andere reinigingsoplossingen.

Kärcher Eenschijfsmachines

Eenschijfsmachines

Of het nu om een harde ondergrond of een textiele vloerbedekking gaat: bij Kärcher vindt u gegarandeerd de juiste éénschijfsmachine. Wij hebben alle machines in voorraad voor al het gespecialiseerd en all-round werk.

Kärcher Polijstmachines

Polijstmachines

Wanneer schoenen een spoor achterlaten: De Kärcher polijstmachines doen vloeren opnieuw schitteren. Doordat ze batterij aangedreven zijn, kunnen ze ook worden gebruikt tijdens de normale werkuren.

Kärcher Trappen- en roltrapreiniger

Trappen- en roltrapreiniger

Vlekkeloos schoon in een mum van tijd: de Kärcher trap- en roltrapreinigers geven een grondig schoon resultaat voor roltrappen, loopbanden, trappen en vensterbanken.

