Andere reinigingsoplossingen
Of het nu gaat om eenschijfs- en polijstmachines voor onderhoud van harde oppervlakken of oplossingen voor zeer veeleisende schoonmaaktaken, zoals op trappen of roltrappen: onze andere reinigingsoplossingen.
Eenschijfsmachines
Of het nu om een harde ondergrond of een textiele vloerbedekking gaat: bij Kärcher vindt u gegarandeerd de juiste éénschijfsmachine. Wij hebben alle machines in voorraad voor al het gespecialiseerd en all-round werk.
Polijstmachines
Wanneer schoenen een spoor achterlaten: De Kärcher polijstmachines doen vloeren opnieuw schitteren. Doordat ze batterij aangedreven zijn, kunnen ze ook worden gebruikt tijdens de normale werkuren.
Trappen- en roltrapreiniger
Vlekkeloos schoon in een mum van tijd: de Kärcher trap- en roltrapreinigers geven een grondig schoon resultaat voor roltrappen, loopbanden, trappen en vensterbanken.