Handgeleide veeg-/zuigmachines

Voor binnenplaatsen, paden, werkplaatsen en zalen. Voor conciërges, handelaars, schoonmaakbedrijven en de industrie. Walk-behind veegmachines en veeg-/zuigmachines zijn ergonomisch en gemakkelijk te gebruiken. Ze vegen grondig en met een lage stofontwikkeling - zelfs in de hoeken. Machines met een tractieaandrijving zijn ideaal voor oppervlakken vanaf 300m2.