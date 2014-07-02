ZITVEEG-/ZUIGMACHINES
Zuinig, schoon en efficiënt voor middelgrote tot grote oppervlakken: dankzij het grote aanbod van machines. De Kärcher zitveeg-/zuigmachines voldoen aan alle eisen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de nieuwste, klantgerichte technologie en de eenvoudige bediening, toegang en service.
0 producten
Meer informatie of een vrijblijvende productdemonstratie
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende productdemonstratie aan en ontdek de vele reiningsoplossingen die Kärcher voor uw magazijn te bieden heeft.