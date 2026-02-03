Elektrische ijskrabber EDI 4
Verwijdert zelfs hardnekkig ijs moeiteloos in één keer van autoruiten: de elektrische ijskrabber EDI 4 met roterende verwijderingsschijf.
De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan het inspannende krabben. Met behulp van zijn roterende schijf met stabiele kunststof messen verwijdert de ijskrabber zelfs hardnekkig ijs in één keer moeiteloos van autoruiten. Als de EDI 4 in de standby-modus staat, is een lichte druk van bovenaf voldoende om de verwijderingsschijf te laten draaien - en het ijs wordt al praktisch vanzelf losgemaakt. Mochten de messen ooit versleten raken, dan kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen (de verwijderingsschijf is als reserveonderdeel verkrijgbaar). Het moderne en compacte ontwerp van de ijskrabber en de beschermkap maken een eenvoudige en veilige hantering en opslag mogelijk. Eén acculading is voldoende voor meerdere toepassingen. De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Roterende schijf met stevige plastic messenDe slagvaste verwijderingsschijf verwijdert moeiteloos zelfs hardnekkig ijs.
Wijziging van inhoud is mogelijkDe verwijderingsschijf kan snel en gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen.
Krachtige lithium-ioncellenEén acculading is voldoende voor verschillende toepassingen.
Gebruiksgemak
- Door van bovenaf lichte druk uit te oefenen, begint de verwijderingsschijf te draaien.
Led-display op apparaat
- De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.
Inclusief beschermhoes
- Voor een betrouwbare behandeling en opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (u)
|3
|schijf diameter (mm)
|100
|schijf snelheid (tpm)
|500
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|133 x 124 x 110
Verpakkingsinhoud
- Lithium-ion accu
- Laadkabel voor accu
- Beschermingskap
- krabschijf
Videos
Toepassingen
- Voorruiten
Accessoires
Reserveonderdelen EDI 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.