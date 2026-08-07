Ontkalkingspatroon
Snel en effectief ontkalken van Kärcher stoomreinigers. Gewoon insteken – en klaar.
De ontkalkingscartridge beschermt de technologie van de stoomreiniger tegen verkalking en zorgt voor een lange levensduur van het apparaat. Het gebruik en het vervangen van de ontkalkingscartridge is eenvoudig te hanteren en de gebruikte cartridge kun je vervolgens gewoon bij het huishoudelijk afval weggooien.
Kenmerken en voordelen
Beschermt de apparaattechniek tegen verkalking
- Ondersteunt de levensduur van de stoomreiniger.
Eenvoudige en snelle vervanging van patroon
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|56 x 56 x 163
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers