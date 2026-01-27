Stoomreiniger SC 3 Deluxe
De opwarmtijd bedraagt slechts 30 sec: de SC 3 Deluxe, met LED-strip en perfecte opbergruimte voor accessoires, reinigt zonder onderbrekingen dankzij het permanent vulbare waterreservoir.
De SC 3 Deluxe is klaar voor gebruik na slechts 30 seconden opwarmtijd en verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Dankzij het geïntegreerde opbergvak voor accessoires op het apparaat kunnen accessoires, snoer en slang eenvoudig en handig worden opgeborgen. Andere kenmerken zijn de geïntegreerde ontkalkingscartridge, de permanent navulbare watertank voor ononderbroken reinigen, de LED-lichtstrip om de werkingsmodus aan te geven en een breed assortiment accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil van tegels, kookplaten, afzuigkappen en voegen. Daarnaast is er het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie en de lamellentechnologie voor perfecte schoonmaakresultaten. Het handige klittenbandsysteem maakt het eenvoudig om de dweil aan het vloermondstuk te bevestigen en te verwijderen zonder in contact te komen met vuil. De 2-traps stoomregeling garandeert altijd een perfecte aanpassing van de hoeveelheid stoom aan het oppervlak en de mate van vervuiling.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig op elk moment worden bijgevuld, voor non-stop stoom zonder werkonderbreking. Dankzij het slimme ontkalkingspatroon wordt het water automatisch ontkalkt.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Uitstekende reinigingsresultaten op diverse harde vloeren rondom het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1900
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (tweetraps)
- Tank: Permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 Deluxe
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.