Stoomreiniger SC 3 EasyFix Go!Further
De SC 3 Easy Fix Go!Further is een zwarte stoomreiniger in beperkte oplage met 35% gerecycled materiaal⁴⁾ en exclusieve accessoires, zoals Re!Fibe vloerreinigingsdoeken.
De stoomreiniger die nog een stap verder gaat - de limited edition zwarte SC 3 EasyFix Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic⁴⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog comfortniveau. Het apparaat is klaar voor gebruik na een opwarmtijd van slechts 30 seconden en verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De EasyFix vloermond met flexibel scharnier en lamellentechnologie zorgt voor maximale ergonomie tijdens het gebruik en perfecte reinigingsresultaten. De meegeleverde Re!Fibe vloerreinigingsdoeken zijn gemaakt van 100 procent gerecycled polyester met CiCLO®-technologie⁵⁾ en kunnen eenvoudig met de handige klittenbandsluiting aan de vloermond worden bevestigd en verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Een ander exclusief accessoire is de flexibele handtool, die perfect is voor het reinigen van hardnekkig vuil op rechte en vooral gebogen oppervlakken zoals wastafels en badkuipen. Dankzij het permanent navulbare waterreservoir kun je ononderbroken doorwerken, terwijl de ontkalkingspatroon het water automatisch ontkalkt, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 35% gerecycled plastic⁴⁾. Het gebruik van de ontkalkingscartridge verlengt de levensduur van het apparaat tien keer³⁾. Dankzij de Re!Fibe-doek, gemaakt van 100% gerecycled polyester met CiCLO®-technologie⁵⁾, wordt de impact van microplastics op waterwegen verminderd⁶⁾.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroon
- De tank kan eenvoudig op elk moment worden bijgevuld, voor non-stop stoom zonder werkonderbreking.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Handige opbergruimte voor accessoires. Parkeerstand om de vloerzuigmond gemakkelijk te parkeren wanneer het werk wordt onderbroken.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1900
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vergeleken met hetzelfde apparaat zonder cartridge. Regelmatige vervanging van de ontkalkingscartridge tijdens het onderhoudsinterval is essentieel. Minimale verlenging van de levensduur van het product gebaseerd op een interne duurzaamheidstest met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH. / ⁴⁾ Alleen product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ⁵⁾ Exclusief klittenband. / ⁶⁾ Bij elke wasbeurt komen er microvezels vrij die in onze oceanen terechtkomen. De afbraak van polyestervezels met CICLO®-technologie bedraagt 94,3% in 3,7 jaar, terwijl de afbraak van gewone polyestervezels slechts 4,9% bedraagt in 3,7 jaar (conform norm ASTM D6691). Deze doek is niet composteerbaar. Afvoeren volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Het CiCLO®-logo en de bijbehorende merken zijn geregistreerde handelsmerken van Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Verpakkingsinhoud
- Re!Fibe Universele dweil EasyFix: 2 Stuk(s)
- Dweil voor flexibele handzuigmond: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Flexibel handmondstuk
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 EasyFix Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.