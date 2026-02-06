Stoom mop SC 2 Upright EasyFix
Met de stoomreiniger SC 2 Upright EasyFix worden tot 99,999% van de coronavirussen ¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën ²⁾ van harde oppervlakken verwijderd.
Stoom gebruiken om vuil aan te pakken: de Kärcher SC 2 Upright EasyFix reinigt elke gesealde harde vloer - zelfs hout. Met de vooraf ingestelde en eenvoudig te bedienen stoomstroomregeling in 2 fasen verwijdert grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger tot 99,999% van de coronavirussen ¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën ²⁾ van harde oppervlakken. De stoomreiniger warmt in een oogwenk op en is direct klaar voor gebruik met een vulbare en uitneembare verswatertank, incl. ontkalkingspatroon. De bedrijfsstatus van het apparaat is zichtbaar met de kleurcodes van de leds bij het handvat. De combinatie is perfect: voor een nog grondiger reiniging en snelle wisseling van doeken zonder enig contact met vuil, worden de Kärcher microvezeldoeken met een klittenband aan het vloermondstuk EasyFix bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Vooraf ingestelde stoomstroomregeling in 2 fasen voor het reinigen van verschillende oppervlakkenKeuze uit vloerbedekkingsymbolen hout of tegels voor de ideale hoeveelheid stoom.
Slank ontwerp en vloerkop met scharnierErgonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDankzij het slimme ontkalkingspatroon wordt het water automatisch ontkalkt. De afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
- Rood pulserend lampje geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is en een constant groen lampje geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.
EasyFix-vloermondstuk met flexibel gewricht en klittenbandbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Optimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 50
|Verwarmingsvermogen (W)
|1600
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- EasyFix vloerdoek: 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Harde vloeren
