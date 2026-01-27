Stoomreiniger SC 3 Deluxe Anniversary Editie
De gelimiteerde SC 3 Deluxe Anniversary Editie met speciale accessoires ter ere van ons 90-jarig jubileum reinigt dankzij de flexibele handsproeier ook gebogen oppervlakken perfect.
De SC 3 Deluxe Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Kärcher is een gelimiteerde kleurvariant met speciale accessoires. De stoomreiniger is na een opwarmtijd van slechts 30 seconden klaar voor gebruik en elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De EasyFix vloersproeier met flexibel scharnier en lamellentechnologie zorgt voor een uitstekende ergonomie en perfecte reinigingsresultaten. De extra meegeleverde flexibele handsproeier maakt een grondige en comfortabele reiniging van zowel vlakke als gebogen gladde oppervlakken mogelijk door zachte druk uit te oefenen samen met de hoogwaardige microvezeldoek, zelfs bij hardnekkig vuil. De tweetraps stoomregeling garandeert dat de stoomstroom elke keer perfect wordt aangepast aan het oppervlak en de mate van vuil. Het accessoirevak op het apparaat zelf biedt een eenvoudige en veilige manier om accessoires, kabels en slangen op te bergen. Andere kenmerken zijn een geïntegreerd ontkalkingspatroon, een watertank die indien nodig kan worden bijgevuld voor ononderbroken reiniging en een ledstripverlichting om de bedrijfsmodi aan te geven.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig op elk moment worden bijgevuld, voor non-stop stoom zonder werkonderbreking. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Uitstekende reinigingsresultaten op diverse harde vloeren rondom het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1900
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Flexibel handmondstuk
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (tweetraps)
- Tank: Permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 Deluxe Anniversary Editie
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.