Stoom mop SC 3 Upright
Moeiteloze dieptereiniging van harde vloeren: de gebruiksvriendelijke SC 3 Upright premium stoommop elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾.
De SC 3 Upright stoommop van Kärcher zorgt zorgeloos voor een diepe zuiverheid op alle harde vloeren en met de eenvoudigste bediening: de stoom wordt comfortabel geregeld via drie vooraf ingestelde niveaus, passend bij de ondergrond. Het kwalitatief hoogwaardige model uit de Upright-reeks is binnen enkele seconden opgewarmd. Dankzij de schoonwatertank, die op elk moment gevuld en verwijderd kan worden, inclusief de ontkalkingscartridge, is deze stoommop binnen een mum van tijd klaar voor gebruik. De huidige bedrijfsstatus wordt aangegeven via kleurcodes op de LED-band. Een grondige reiniging verwijdert tot 99,999% van alle virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde oppervlakken in het huishouden. Als het om grondig reinigen gaat, is de SC 3 Upright veruit superieur aan conventionele methoden, zoals het gebruik van een dweil, dankzij de combinatie van het EasyFix vloermondstuk en hoogwaardige vloerreinigingsdoeken. Dankzij de klittenbandsluiting is het gemakkelijk om de doek op het vloermondstuk te verwisselen zonder contact met vuil. Stap eenvoudig op het grote lipje van de vloerreinigingsdoek en trek het apparaat naar boven. Voor een zachte touch: zelfs tapijtvloeren kunnen eenvoudig nieuw leven worden ingeblazen met de carpet glider.
Kenmerken en voordelen
Vooraf ingestelde stoomstroomregeling in drie stappen voor het reinigen van verschillende oppervlakkenSelectie van vloersymbolen voor hout, tegels en tapijt om de ideale stoomkracht in te stellen.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd.
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
De LED-band op het handvat signaleert het opwarmen en of deze klaar is voor gebruik
- Uiterst gemakkelijke toepassing dankzij de continue feedback van het apparaat aan de gebruiker over de bedrijfsstatus.
- Rood pulserend lampje geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is en een constant groen lampje geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.
EasyFix-vloermondstuk met flexibel gewricht en klittenbandbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Optimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische en effectieve reiniging met volledig vloercontact voor elke lichaamslengte dankzij het flexibele mondstuk.
Intelligente instelling van de waterhardheid
- De waterhardheid kan individueel worden aangepast van zacht tot zeer hard.
- Het apparaat heeft een lange levensduur dankzij optimale bescherming tegen kalkaanslag.
Tapijtglijder om tapijten op te frissen
- Met de carpet glider kunt u tapijtvloeren eenvoudig en comfortabel opfrissen.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 60
|Verwarmingsvermogen (W)
|1600
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Carpet glider
- Vloermondstuk: EasyFix
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (drietraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren opfrissen
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 Upright
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.