Stoom mop SC 2 Upright
Met de SC 2 Upright stoomreiniger worden tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle voorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ verwijderd van harde oppervlakken.
Met stoom vuil aanpakken: de Kärcher SC 2 Upright kan elke verzegelde harde vloer reinigen, zelfs hout. Met de vooraf ingestelde, eenvoudig te gebruiken stoomstroomregeling in twee stappen verwijdert een grondige reiniging met de Kärcher-stoommop tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle typische huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. De stoommop is in een handomdraai opgewarmd en is direct klaar voor gebruik met een vulbare en afneembare schoonwatertank, incl. ontkalkingspatroon. De bedrijfsstatus van het apparaat wordt weergegeven via de kleurcodes die worden weergegeven in de LED's op de handgreep. De combinatie is perfect: voor een nog diepere reiniging en een snelle doekwissel zonder contact met vuil, worden de vloerreinigingsdoeken van Kärcher door middel van klittenband aan het EasyFix-vloermondstuk bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Vooraf ingestelde stoomstroomregeling in 2 fasen voor het reinigen van verschillende oppervlakkenKeuze uit vloerbedekkingsymbolen hout of tegels voor de ideale hoeveelheid stoom.
Slank ontwerp en vloerkop met scharnierErgonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd. De afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
EasyFix-vloermondstuk met flexibel gewricht en klittenbandbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Optimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 50
|Verwarmingsvermogen (W)
|1600
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
Accessoires
Reserveonderdelen SC 2 Upright
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.