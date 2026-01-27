Stoomreiniger SC 3 Deluxe Textile Edition
Slechts 30 sec opwarmtijd: De SC 3 Deluxe Textile Edition reinigt zonder onderbreking met een permanent navulbare watertank. Het Garment Steamer accessoire maakt textiel glad en fris.
De SC 3 Deluxe Textile Edition is klaar voor gebruik na slechts 30 seconden opwarmen en verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Het uitgebreide assortiment accessoires verwijdert ook hardnekkig vuil van tegels, kookplaten, afzuigkappen en voegen. Het EasyFix vloermondstuk met flexibele voeg en lamellentechnologie zorgt voor maximale ergonomie en perfecte schoonmaakresultaten. Met het handige klittenbandsysteem kan de dweil moeiteloos worden bevestigd en later worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. De Textile Edition-stoomreiniger strijkt kreuken in kleding effectief glad met stoom en is ideaal voor het opfrissen van textiel. De 2-traps stoomregeling garandeert altijd een perfecte aanpassing van de hoeveelheid stoom aan het oppervlak en de mate van vervuiling. In het geïntegreerde accessoirevak van het apparaat kunnen accessoires, snoer en slang eenvoudig en handig worden opgeborgen. Andere kenmerken zijn de geïntegreerde ontkalkingscartridge, de permanent navulbare watertank voor ononderbroken reinigen en de LED-stripverlichting om de bedrijfsmodi aan te geven.r het snel opfrissen van kleding en ander textiel.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig op elk moment worden bijgevuld, voor non-stop stoom zonder werkonderbreking. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Uitstekende reinigingsresultaten op diverse harde vloeren rondom het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1900
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Stijltang met stoom
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (tweetraps)
- Tank: Permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
- Voor het opfrissen van kledij en stoffen (bv. Gordijnen, jassen,…)
- Kledingstukken die gestreken kunnen worden
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 Deluxe Textile Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.