Stoomreiniger SC 3 EasyFix Premium
30 seconden opwarmen en zonder onderbrekingen reinigen: de stoomreiniger SC 3 EasyFix Premium met carpet glider, continu bijvulbare watertank, ontkalkingspatroon, vloermondstuk en accessoires.
Even wachten en je kunt beginnen. De stoomreiniger SC 3 EasyFix Premium is in slechts 30 seconden opgewarmd. Het continu navulbare waterreservoir en het automatisch ontkalkende ontkalkingspatroon besparen je ook tijd. De SC 3 EasyFix Premium levert uitstekende resultaten op alle harde oppervlakken, zonder gebruik van zeep. Of het nu gaat om vloeren, tegels, kookplaat, afzuigkap of de kleinste voegen: een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de coronavirussen ¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën ²⁾ op gewone huishoudelijke harde oppervlakken. Het flexibele vloermondstuk EasyFix garandeert maximale ergonomie en dankzij de lamellentechnologie perfecte reinigingsresultaten. De microvezel-vloerdoek kan gemakkelijk met het klittenband aan het vloermondstuk worden bevestigd en zonder contact met vuil worden verwijderd. De uitgebreide accessoireset van de SC 3 EasyFix Premium zorgt voor een nog gerichtere vuilverwijdering. Bovendien kunnen tapijten eenvoudig worden opgefrist met de meegeleverde carpet glider. Met de 2-traps stoomregeling kan de kracht van de stoomstraal worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling. Opbergruimte voor accessoires en parkeerpositie voor het vloermondstuk maken het uitrustingspakket compleet.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig op elk moment worden bijgevuld, voor non-stop stoom zonder werkonderbreking. Dankzij het slimme ontkalkingspatroon wordt het water automatisch ontkalkt.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
- Tapijtvloeren eenvoudig opfrissen met de Carpet glider.
Vloerdoeken en overtrek voor handtool van hoogwaardig microvezel
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Handige opbergruimte voor accessoires. Parkeerstand om de vloerzuigmond gemakkelijk te parkeren wanneer het werk wordt onderbroken.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1900
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- tapijt: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1
- Grote ronde borstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
- Carpet glider
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
Toepassingen
- Tapijtvloeren opfrissen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 EasyFix Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.