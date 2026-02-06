Stoomreiniger SC 3 EasyFix Essential
De SC 3 EasyFix stoomreiniger met EasyFix vloerzuigmond en ontkalkingspatroon maakt ononderbroken reinigen mogelijk dankzij de permanent navulbare watertank. Opwarmtijd van slechts 30 sec.
De SC 3 EasyFix is de snelste stoomreiniger van dit moment en is al na 30 seconden opwarmen klaar voor gebruik. De permanent navulbare watertank maakt ononderbroken werken mogelijk. De ontkalkingspatroon ontkalkt het water automatisch, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd. De Kärcher SC 3 EasyFix reinigt zonder chemicaliën en kan bijna overal worden gebruikt. Alle soorten harde huishoudoppervlakken zijn zijn domein. Grondig reinigen met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën²⁾ op standaard harde huishoudoppervlakken. Met het uitgebreide assortiment accessoires kunnen tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren hygiënisch worden gereinigd - inclusief hardnekkig vuil. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte schoonmaakresultaten is ook inbegrepen. Het handige klittenbandsysteem maakt het eenvoudig om de dweil aan het vloermondstuk te bevestigen en te verwijderen zonder in contact te komen met vuil. De 2-traps stoomregeling kan perfect worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Verdere details: opbergruimtevoor accessoires en parkeerstand voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig op elk moment worden bijgevuld, voor non-stop stoom zonder werkonderbreking. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Handige opbergruimte voor accessoires. Parkeerstand om de vloerzuigmond gemakkelijk te parkeren wanneer het werk wordt onderbroken.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1900
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Wegwerpvloerdoek EasyFix: 15 Stuk(s)
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reserveonderdelen SC 3 EasyFix Essential
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.