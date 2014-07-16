Reinigen met stoom
Lees hier handige tips en ontdek de vele toepassingsmogelijkheden van Kärcher stoomreinigers
Toepassingsmogelijkheden
De mogelijkheden van onze stoomreinigers zijn eindeloos. U kunt niet alleen reinigen met stoom maar ook uitstekend textiel strijken en verzorgen. Ontdek hier de veelzijdigheid van stoom en laat u verrassen door de talloze mogelijkheden.
Tegelvloeren reinigen
Voor tussentijds reinigen of nareinigen gebruik je de vloermond in combinatie met een vloerdoek. Een microvezeldoek heeft de voorkeur, aangezien deze langer het reinigende en absorberende vermogen behoudt.
Schuif de vloermond na het vrijkomen van stoom snel heen en weer. Het is niet nodig om constant stoom toe te voegen. Houd bij voegen de sproeier niet alleen dwars, maar zo af en toe ook diagonaal
om deze goed schoon te maken. Zwaar vervuilde voegen kunnen met een opzetborstel worden gereinigd.
Zuigen:
We adviseren de vloer te zuigen voordat je deze reinigt met stoom. Reinig laminaatvloeren alleen met stoom als je zeker weet dat ze vakkundig zijn gelegd en verlijmd (indien van toepassing).
Laminaatvloeren reinigen
Met de halve hoeveelheid stoom kun je ook prima laminaat of verzegeld parket (niet geolied of in de was gezet) reinigen. Je regelt de hoeveelheid stoom met het stoompistool. Blijf niet te lang met een stomende vloermond op één plek staan om te voorkomen dat de vloer te nat wordt. Het restvocht droogt dan snel en streeploos op.
Tip:
We adviseren de vloer te zuigen voordat je deze reinigt met stoom. Reinig laminaat alleen met stoom als je zeker weet dat het vakkundig is gelegd en verlijmd (indien van toepassing).
Badkamer en toilet reinigen
Bliksemsnel en brandschoon: voor het reinigen van wandtegels, toilet, glas, spiegels, kranen, voegen, kieren enzovoorts.
Kalk- en zeepresten
Met de schuurdoek (Microvezel doekenset voor de badkamer) verwijder je zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten moeiteloos.
Kranen reinigen
- Gebruik uitsluitend de puntstraalsproeier om krassen op kranen van chroom en roestvrij staal te voorkomen. Houd de sproeier dicht bij het te reinigen object en wacht tot de kalk loskomt. Als de kalk hardnekkig of moeilijk bereikbaar is, zet je een borstel op de sproeier. Wrijf de plek vervolgens schoon met krachtige stoomstoten.
- Als de vetfilm al ouder is, moet je enige tijd boenen en drukken. Voeg hierbij altijd stoom toe.
- Het vet hoopt zich geleidelijk op in de doek. Daarom moet je de doek af en toe vervangen.
- Voor een streeploos resultaat wrijf je het gereinigde oppervlak na met de gele microvezeldoek.
- Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
- Druppel op dikkere kalklagen eerst azijn of citroenzuur en laat dit inwerken.
- Door regelmatig te reinigen met stoom voorkom je kalkafzettingen
Ruiten en spiegels reinigen
- Als je voor het eerst een stoomreiniger gebruikt, voer je eerst de basisreiniging uit. Veeg de ruiten helemaal af met de handsproeier en een microvezeldoek. Tip voor de winter: verwarm heel koude ruiten voor vanaf ongeveer 5 cm afstand.
- Voorzie het glasoppervlak vervolgens met de puntstraalsproeier van boven naar onder van stoom.
- Verwijder vervolgens met de trekker het 'stoomwater' in meerdere banen van boven naar onder. Veeg de rubberlip droog met een doek om streepvorming te voorkomen.
- Het is niet erg als er bij het droogtrekken met de rubberlip waterdruppels op de ruit achterblijven. Deze kun je met de doek heel eenvoudig en zonder strepen afvegen.
Tegelvoegen reinigen
- Voor het reinigen van voegen neem je de puntstraalsproeier waarop je een ronde borstel bevestigt.
- Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
- Wrijf het oppervlak na het stoomreinigen droog met een doek. Let op bij siliconen voegen. Gebruik weinig stoom om het materiaal te ontzien.
Vetvlekken verwijderen
- Roestvrij staal is trendy, maar alleen mooi als er geen vetfilm op zit. Vet op RVS krijg je goed weg met de soft-overtrek van badstofvelours en de gele microvezeldoek (speciale toebehoren) uit de microvezel doekenset voor de keuken.
- Als de vetfilm al ouder is, moet je enige tijd boenen en drukken. Voeg hierbij altijd stoom toe.
- Het vet hoopt zich geleidelijk op in de doek. Daarom moet je de doek af en toe vervangen.
- Voor een streeploos resultaat wrijf je het gereinigde oppervlak na met de gele microvezeldoek.
Kookplaat en fornuis reinigen
- Een keramische kookplaat is vaak lastig te reinigen, maar niet met een stoomreiniger. Bevestig een staalborsteltje op de ronde borstel. Deze zijn verkrijgbaar in elke winkel met huishoudelijke artikelen.
- Wees gerust want door de combinatie met stoom ontstaan er geen krassen op de kookplaat. De stoom vormt bij het reinigen een soort glijlaag. Voegen en randen van de keramische plaat kun je zonder overtrek reinigen met de puntstraalsproeier. Bevestig de ronde borstel op de puntstraalsproeier.
Kleding opfrissen
Met de optionele bekledingssproeier wordt ook het opfrissen van kleding kinderspel. Met de geïntegreerde pluizenverwijderaar verwijder je moeiteloos haren en pluisjes van kledingsstukken. Vouwen in gordijnen en kledingstukken verdwijnen snel en eenvoudig zonder strijkplank. Ook met geurtjes wordt korte metten gemaakt. Een echte opluchting.
Stoom is natuurlijk en grondig
Eenvoudig, biologisch schoon en milieuvriendelijk: Reinigen met stoom is de natuurlijkste manier van reinigen en daardoor het ideale alternatief voor traditioneel schoonmaken. De mogelijkheden zijn eindeloos. U kunt niet alleen reinigen met stoom maar ook uitstekend textiel strijken en verzorgen. Zo bespaart u met stoom waardevolle tijd waarin u andere dingen kunt doen. Wat licht dus meer voor hand dan de kracht van stoom inzetten voor kleine en grote reinigingstaken in huis?
Hoe reinigen met stoom ons leven gemakkelijker maakt.
Lang voordat de mens zich bezighield met schoonmaken, ontstond er al stoom op aarde: in vulkanen en geisers. Maar pas na 1700 was de tijd rijp voor het praktische gebruik van de kracht van stoom. Een uitgesproken moderne en praktische toepassing van stoom is reinigen.
Waarom is reinigen met stoom milieuvriendelijk?
Dat is een duidelijke zaak. Voor reinigen met stoom zijn geen chemische middelen nodig. De kracht en temperatuur van de stoom volstaan om hardnekkig vuil op te lossen en maken zo reinigingsmiddelen overbodig. Dat is goed voor de natuurlijke hulpbron water, maar ook voor uw portemonnee.
Reinigen met stoom is ook in een ander opzicht mild voor natuur en hulpbronnen. Er hoeven bijvoorbeeld geen verpakkingen van reinigingsmiddelen te worden afgevoerd. Dat bespaart per saldo energie en grondstoffen.
Bovendien is water als reinigende stoom zeer zuinig in gebruik. Eén liter normaal leidingswater wordt omgezet in ongeveer 1700 liter stoom! Dit is voldoende voor 20 minuten reinigen met stoom. In deze tijd kunt u een kleinere woning helemaal reinigen. En daar er alleen voor het opwarmen stroom nodig is, blijft het energieverbruik ook binnen de perken.
Waarom is reinigen met stoom gezonder?
Wie met stoom reinigt, beschermt zichzelf en zijn of haar gezin. Stoomcondensaat laat in tegenstelling tot opgeloste reinigingmiddelen op het gereinigde oppervlak geen resten achter die een allergie kunnen veroorzaken. Dit is vooral bij kleine kinderen belangrijk omdat die alles graag in hun mond stoppen. Ook ongevallen door onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, huidirritatie of andere mogelijke schade voor de gezondheid behoren met stoom tot het verleden.
Ook mensen met een allergie kunnen opgelucht ademhalen. Stoom houdt het stof vast en doordat er geen allergene stoffen (mijten en hun excrementen) worden op- en uitgeblazen, wordt de luchtkwaliteit merkbaar beter. En niet op de laatste plaats is reinigen met stoom minder vermoeiend. U laat gewoon de stoom het werk voor u doen.
Herontdek water als schoonmaakmiddel
Waarom heeft stoom zo veel reinigingskracht?
Het geheim van reinigen met stoom is gebaseerd op de combinatie van stoomstoot en temperatuur. Daardoor lost het vuil niet alleen gemakkelijker op, u kunt ook lastig toegankelijke gebieden veel beter bereiken en grondiger reinigen. En dat allemaal zonder chemische middelen! Soms kunt u de oplossende werking van stoom door vegen of boenen ondersteunen, bijvoorbeeld met een borstel of doek. En u laat geen kalkresten of vegen achter omdat het water bij de stoomproductie wordt gedemineraliseerd.
Waarom gaat reinigen met stoom sneller en eenvoudiger?
Stoom zorgt voor tempo. Met name hardnekkig en vettig vuil wordt met stoom in luttele seconden opgelost en vloeibaar gemaakt. Langdurige wrijven en boenen is meestal niet nodig. Ook strijken gaat veel sneller. Ten eerste omdat u het wasgoed dankzij de stoom niet eerstig vochtig hoeft te maken, en ten tweede omdat de kleding aanzienlijk sneller glad wordt.
En het mooiste is misschien dat u voor deze uiteenlopende toepassingen maar één apparaat nodig hebt: uw stoomreiniger. Zo hebt u meer tijd over voor de leuke dingen in het leven.
Hoe werkt een stoomreiniger?
Een stoomreiniger werkt eigenlijk hetzelfde als een snelkookpan. Water wordt in de afgesloten ketel van de stoomreiniger verwarmd tot het kookt. Zo ontstaat stoom. Dit duurt, afhankelijk van het apparaat, een tot zes minuten per liter water.
Tip: de stoom ontwikkelt zich het best als de tank niet tot de rand gevuld is. Anders is deze in het begin te nat en komt er te veel vocht mee. Als het water kookt, wordt de stoom gedoseerd via het 'stoompistool' afgegeven. Hoe hoger de druk, des te groter de snelheid van de stoomstoot en des te groter de vuiloplossende kracht. Eigenlijk heel eenvoudig. Tip: opwarmen gaat sneller met warm water. Afhankelijk van het type apparaat stijgt de druk in de ketel tot 4 bar.
Goed om te weten:
Kärcher stoomreinigers voldoen aan alle veiligheidsnormen. De certificering door TÜV en andere internationale testinstituten geven dit aan. Vanzelfsprekend zijn alle elektrisch geleidende delen beschermd tegen spatwater.
7 goede redenen voor reinigen met stoom:
- Stoom reinigt milieuvriendelijk - zonder reinigingsmiddelen en met laag waterverbruik.
- Stoom reinigt hygiënisch schoon - ook op lastig bereikbare plekken.
- Stoom reinigt moeiteloos – zonder schrobben en boenen.
- Stoom reinigt gezonder - zonder reinigingsmiddelen.
- Stoom is veelzijdig inzetbaar - voor het reinigen van keuken, badkamer of ruiten en voor strijken en verzorgen van kleding.
- Stoom bespaart tijd - het reinigen gaat sneller.
- Stoom bespaart geld – er zijn geen reinigingsmiddelen nodig.