Microvezel doekenset Badkamer

Doekenset voor stoomreiniging in de badkamer: 2 microvezel doeken, 1 schuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten en 1 polijstdoek voor een streep- en pluisloos schoonmaakresultaat

De microvezel doekenset omvat twee speciale microvezel vloerdoeken voor stoomreiniging in de badkamer. Een extra microvezel schuurdoek verwijdert hardnekkige kalk- en zeepresten. Extra microvezel polijstdoek voor spiegels en andere gladde oppervlakken.

Kenmerken en voordelen
Schurende microvezel doek voor handsproeker
  • Schurende vezels voor het optimaal verwijderen van kalkresten
  • De zachte microvezeldoek neemt het vuil optimaal op
Hoge kwaliteit microvezel
  • Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Hoge kwaliteit microvezel polijstdoek
  • Streepvrij polijstresultaat, zeer goede absorptie van water
Zachte vloerdoeken van hoge kwaliteit microvezel
  • Optimale vuilverwijdering, hoge vuilabsorptie, microvezel garandeert een goed reinigingsresultaat op alle harde oppervlakken.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 400 x 110 x 6
Compatibele apparaten
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Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Douchecabine/badkuip
  • Spiegels
  • Wastafels
  • Kranen
  • Harde vloeren