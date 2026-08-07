Microvezel doekenset Badkamer
Doekenset voor stoomreiniging in de badkamer: 2 microvezel doeken, 1 schuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten en 1 polijstdoek voor een streep- en pluisloos schoonmaakresultaat
De microvezel doekenset omvat twee speciale microvezel vloerdoeken voor stoomreiniging in de badkamer. Een extra microvezel schuurdoek verwijdert hardnekkige kalk- en zeepresten. Extra microvezel polijstdoek voor spiegels en andere gladde oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Schurende microvezel doek voor handsproeker
- Schurende vezels voor het optimaal verwijderen van kalkresten
- De zachte microvezeldoek neemt het vuil optimaal op
Hoge kwaliteit microvezel
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Hoge kwaliteit microvezel polijstdoek
- Streepvrij polijstresultaat, zeer goede absorptie van water
Zachte vloerdoeken van hoge kwaliteit microvezel
- Optimale vuilverwijdering, hoge vuilabsorptie, microvezel garandeert een goed reinigingsresultaat op alle harde oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 110 x 6
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Douchecabine/badkuip
- Spiegels
- Wastafels
- Kranen
- Harde vloeren