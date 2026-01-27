Stoomreiniger SG 4/4
Compacte stoomreiniger SG 4/4 met sterke stoomdruk van 4 bar, traploze regeling van het stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte reiniging en gecertificeerde desinfectie zonder chemicaliën.
De SG 4/4 is een compacte en robuuste stoomreiniger die dankzij zijn stoomdruk van 4 bar overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties en gecertificeerde desinfectie *. Door de traploze regeling van het stoomvolume en de VapoHydro-functie voor de traploze regeling van de stoomverzadiging kan het apparaat perfect worden aangepast aan de betreffende reinigingstaak. Het 2-tanksysteem, dat snel opwarmt, kan permanent worden gevuld en maakt langdurig ononderbroken werken mogelijk. Het apparaat heeft een geïntegreerd temperatuurdisplay, werkt volledig zonder chemische toevoegingen en is universeel inzetbaar. Het uitgebreide uitrustingspakket omvat 2 vloermondstukken (voor schurende en hygiënische reiniging), een geïntegreerd opbergvak voor accessoires, een geïntegreerde kabelhaak en een houder voor buizen voor ruimtebesparende opslag. (* Volgens EN 16615, PVC-vloer, apparaat: SG 4/4 (vloermondstuk met lamellen, 30 cm / s, max. Dampspanning, min. VapoHydro), testbacteriën: Enterococcus hirae ATCC 10541, testvirus: MVA, murine norovirus, adenovirus .) .
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerde en zeer effectieve desinfectieOppervlaktedesinfectie volgens EN 16615 bewezen door een extern laboratorium. Effectief spectrum bacteriedodend en beperkt virusdodend PLUS. Testkiemen: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Desinfectie zonder chemicaliënHulpbronnenbesparend en residuvrij, aangezien alleen water wordt gebruikt voor het reinigen. Hoogste veiligheidsniveau, aangezien de ontwikkeling van multiresistente kiemen wordt voorkomen. Oppervlaktevriendelijke reiniging zonder chemicaliën.
Twee-tank-systeemHet schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden. Omdat altijd maar een deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat in een handomdraai een constant stoombeeld. Met een totaalvolume van meer dan 4 liter kan de SG 4/4 zeer lang zonder navullen worden ingezet.
VapoHydro
- Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast aan elke reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.
- Met de heetwaterstraal kan hardnekkig vuil eerst effectief worden losgemaakt.
Opbergvak voor toebehoren
- In het geïntegreerde opbergvak kunnen verschillende toebehoren worden opgeborgen.
- Vooral kleine onderdelen zijn steeds veilig opgeborgen en kunnen niet zoek raken.
- Zelfs de stoombuizen kunnen aan de achterkant van het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tankinhoud (l)
|2,4
|Tankinhoud (l)
|2
|Stoomdruk (bar)
|max. 4
|Verwarmingsvermogen (W)
|2300
|Opwarmtijd (min)
|9
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 145
|Kabellengte (m)
|7,5
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|475 x 320 x 275
Verpakkingsinhoud
- Handsproeier met borstel: 165 mm
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 505 mm
- Stoomslang met stoompistool: 2 m
- Vloerzuigmond met lamellen: 320 mm
- Vloerzuigmond met borstelharen: 310 mm
- Vultrechter
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Badstof hoes voor handsproeier
- Doek voor vloerzuigmond (badstof, 400x200 mm)
- Doek voor vloerzuigmond (badstof, 480x270 mm)
Uitvoering
- Tank: Permanent navulbaar
- Ergonomische draagbeugel
- Powersproeier
- Spotstraalmondstuk kort
- Punktstrahldüse lang
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- VapoHydro functie
- Traploze dampverzadigingsregeling
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (traploos)
- Veiligheidsslot op de stoomketel
- Veiligheidsvergrendeling op stoompistool
Toepassingen
- Veelzijdig op plaatsen met hoge hygiënische eisen
Accessoires
Reserveonderdelen SG 4/4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.