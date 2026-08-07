Set ronde borstels met messing borstelhaar
Voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil, aangekoekt vuil op het ovenrooster. Niet geschikt voor gevoelige oppervlakken als hout of plastic
Ronde borstelset met messingborstels voor de verwijdering van hardnekkig en aangekoekt vuil, bv. op het ovenrooster. De reinigingsborstels met messingborstels voor een uitstekende reiniging met stoomreinigers. Opgelet : Niet geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout of kunststof.
Kenmerken en voordelen
Messing borstels
- Robuuste borstels voor het gemakkelijk verwijderen van hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|40 x 26 x 26
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Barbecues
- oven
- Hardnekkig vuil