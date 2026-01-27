Stoomreiniger SC 5 Deluxe Signature Line
De SC 5 Deluxe stoomreiniger uitgerust met LED-lichtlijst, realtime LED-temperatuurweergave, VapoHydro-functie en perfecte accessoireopberging reinigt comfortabel en zonder onderbreking.
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf Alfred Kärcher. De nieuwe SC 5 Deluxe Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste Kärcher apparaat in zijn categorie. Onze topstomer SC 5 Deluxe Signature Line maakt van hygiënisch reinigen een ontspannende oefening. High-end functies zoals het stoomvermogen, dat kan worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling, of de VapoHydro-functie, die kan worden gebruikt om naast stoom ook heet water in te schakelen, zorgen voor echte WOW-momenten terwijl u aan het werk bent. Dankzij het realtime LED-display kun je zien hoe snel het apparaat klaar is voor gebruik, en dankzij het ingebouwde accessoirecompartiment is niet alleen je eigen huis opgeruimd als het werk gedaan is.
Kenmerken en voordelen
Signature Line-voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Realtime LED-temperatuurweergaveHet verwarmingsproces kan in realtime worden gevolgd tot max. temperatuur van 150°C.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang.
VapoHydro functie
- Naast stoom, kan er ook omgeschakeld worden naar heet water. Hiermee kan het vuil gemakkelijker worden opgelost een eenvoudig worden weggespoeld.
Continu hervulbaar, afneembare watertank
- Voor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het water.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Uitstekende reinigingsresultaten op diverse harde vloeren rondom het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Drietraps stoomstroomregeling
- De stoomstroom kan worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling.
Aan/uit draaiknop op het apparaat
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 130
|Verwarmingsvermogen (W)
|2250
|Max. stoomdruk (bar)
|4
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,3
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Grote ronde borstel
- Voegenborstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
- Carpet glider
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (drietraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.3 m
- Strijkijzeraansluiting
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- VapoHydro functie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 5 Deluxe Signature Line
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.