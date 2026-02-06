Stoomreiniger SC 4 Deluxe EasyFix
De SC 4 Deluxe EasyFix met LED-verlichte ring en perfecte opbergruimte voor accessoires reinigt comfortabel en zonder onderbrekingen dankzij het permanent navulbare en afneembare waterreservoir.
De SC 4 Deluxe EasyFix stoomreiniger reinigt op 4,0 bar kracht, is permanent navulbaar en garandeert een ononderbroken reiniging dankzij het afneembare waterreservoir. De stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Het extra grote geïntegreerde opbergvak voor accessoires garandeert een comfortabele opslag van accessoires, kabels en slang direct bij het apparaat. Andere kenmerken zijn de LED-verlichte ring voor de duidelijke weergave van de bedrijfsmodus, het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie, innovatieve lamellentechnologie, praktisch klittenbandsysteem voor de microvezel-doek en de verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in kieren, spleten en voegen. Met behulp van drietraps stoomregeling kan de stoomstraal altijd perfect worden aangepast aan het oppervlak en het vuil.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembare watertankNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang.
Led-display op apparaatAls het LED-display rood oplicht, is het apparaat nog aan het opwarmen. Als het groen wordt, is de stoomreiniger klaar voor gebruik.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Uitstekende reinigingsresultaten op diverse harde vloeren rondom het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerdoek en overtrek voor handzuigmond van hoogwaardig microvezel
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Drietraps stoomstroomregeling
- De stoomstroom kan worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 130
|Verwarmingsvermogen (W)
|2200
|Max. stoomdruk (bar)
|4
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,3
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- EasyFix vloerdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (drietraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 4 Deluxe EasyFix
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.