Stoomreiniger SC 1 Multi & Up
De SC 1 Multi & Up multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger kan in drie verschillende posities en als handstomer worden gebruikt – perfect aanpasbaar aan individuele behoeften.
De compacte SC 1 Multi & Up 4-in-1 stoomreiniger reinigt zonder chemische schoonmaakmiddelen en kan in een handomdraai worden gebruikt voor een grondige reiniging in huis, hetzij als multifunctionele handstomer of als veelzijdige 3-in-1 stoomreiniger dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloermondstukset. Het apparaat werkt in drie verschillende apparaatposities - boven, midden en onder - en past zich perfect aan individuele vereisten aan. Grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Het compacte en praktische ontwerp van het apparaat maakt het comfortabel in gebruik en gemakkelijk op te bergen in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi & Up is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en kan dankzij de afneembare watertank eenvoudig worden bijgevuld - wat betekent dat er geen lange wachttijden of onderbrekingen zijn. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking voor een productlevensduur die vijf keer langer is. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt een eenvoudige en moeiteloze bediening mogelijk. De verschillende modi zoals opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en vervanging van het kalkpatroon zijn altijd zichtbaar.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve en verbazingwekkend veelzijdige 4-in-1 toepassingHet innovatieve ontwerp van het apparaat maakt het mogelijk om het te gebruiken als een multifunctionele SC 1 Multi handstomer of als een SC 1 Multi & Up 3-in-1 stoomreiniger dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloermondset. Het unieke 3-in-1 concept met drie verschillende mopposities maakt het mogelijk om op elk moment de optimale mopconfiguratie te selecteren. Boven: maximale wendbaarheid onder meubels en sporadisch stomen. Midden: combinatie van goede wendbaarheid onder meubels en een comfortabel gewicht in de hand. Onder: apparaat voelt vederlicht aan in de hand en is zelfstandig voor korte pauzes.
Compact en praktisch apparaatontwerpGemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat. Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging. De handstomer kan zo worden opgeborgen dat het altijd bij de hand is.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd. Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-lichtdisplay met bedieningspaneel
- Voor eenvoudige en moeiteloze bediening.
- Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist.
- Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
EasyFix Large vloermond met flexibele verbinding en klittenbandbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Dankzij de EasyFix Large vloermond is de SC 1 Multi & Up zelfstandig in de laagste apparaatpositie, direct bevestigd aan de vloerzuigmond. De vloermond maakt ook snellere reiniging mogelijk.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 30
|Verwarmingsvermogen (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix Groot: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Handsproeier
- Vloermondstuk: EasyFix Groot
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Kabelbinders met klittenband
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reserveonderdelen SC 1 Multi & Up
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.