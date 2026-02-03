Stoomreiniger SC 1 Multi & Up Textile Edition
De SC 1 Multi & Up Textile Edition multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger kan in drie verschillende standen en als handstomer worden gebruikt – perfect afgestemd op jouw individuele behoeften.
De compacte SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 stoomreiniger reinigt zonder chemische schoonmaakmiddelen en kan in een handomdraai worden gebruikt voor een grondige reiniging in huis, hetzij als multifunctionele handstomer of als veelzijdige 3-in-1 stoomreiniger dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloermondstukset. Het apparaat werkt in drie verschillende apparaatposities - boven, midden en onder - en past zich perfect aan individuele vereisten aan. Grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Het compacte en praktische ontwerp van het apparaat maakt het comfortabel in gebruik en gemakkelijk op te bergen in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi & Up Textile Edition is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en kan dankzij de afneembare watertank eenvoudig worden bijgevuld - wat betekent dat er geen lange wachttijden of onderbrekingen zijn. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking voor een productlevensduur die vijf keer langer is. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt een eenvoudige en moeiteloze bediening mogelijk. De verschillende standen, zoals opwarmen, klaar-voor-gebruik, stoomstand en wanneer de kalkcartridge vervangen moet worden, worden altijd weergegeven.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve en verbazingwekkend veelzijdige 4-in-1 toepassing
- Dankzij het innovatieve ontwerp van het apparaat kan het gebruikt worden als een multifunctionele SC 1 Multi handstomer of, dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloerzuigmond set, als een SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-in-1 stoommop.
- Het unieke 3-in-1 concept met drie verschillende mopposities maakt het mogelijk om op elk moment de optimale mopconfiguratie te selecteren.
- Boven: maximale wendbaarheid onder meubels en sporadisch stomen. Midden: combinatie van goede wendbaarheid onder meubels en een comfortabel gewicht in de hand. Onder: apparaat voelt vederlicht aan in de hand en is zelfstandig voor korte pauzes.
Compact en praktisch apparaatontwerp
- Gemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat.
- Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging.
- De handstomer kan zo worden opgeborgen dat het altijd bij de hand is.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroon
- De afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken.
- Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd.
- Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-lichtdisplay met bedieningspaneel
- Voor eenvoudige en moeiteloze bediening.
- Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist.
- Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
EasyFix Large vloermond met flexibele verbinding en klittenbandbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Dankzij het EasyFix Large vloerzuigmondstuk is de SC 1 Multi & Up Textile Edition zelfstaand in de laagste stand van het apparaat, rechtstreeks bevestigd aan het vloerzuigmondstuk. De vloerzuigmond zorgt ook voor een snellere reiniging.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 30
|Verwarmingsvermogen (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix Groot: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Stijltang met stoom
- Handsproeier
- Vloermondstuk: EasyFix Groot
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Kabelbinders met klittenband
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reserveonderdelen SC 1 Multi & Up Textile Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.