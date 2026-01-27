Stoomreiniger SI 4 EasyFix Iron
Het SI 4 EasyFix Iron-strijkstation voor comfortabel strijken en ononderbroken reinigen dankzij het stoomstrijkijzer en de permanent navulbare watertank. Inclusief actieve strijkplank.
Kärcher maakt stoomreinigen en stoomstrijken effectiever. Het SI 4 EasyFix Iron strijkstation halveert de gebruikelijke strijktijd dankzij het stoomstrijkijzer en de strijkplank. De actieve strijkplank beschikt over een luchtkussenfunctie en actieve stoomafzuiging. Dit betekent dat de stoom beter in de kleding kan dringen – en zelfs moeilijk te strijken textiel kan kreukvrij worden gestreken. De stoomreinigerfunctie biedt extreem veel gemak, reinigt zonder chemische schoonmaakmiddelen en is vrijwel overal te gebruiken. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren worden dankzij speciale accessoires sprankelend schoon. Zelfs hardnekkig vuil wordt in een handomdraai verwijderd. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier garandeert een uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig aan de vloermond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat hij in contact komt met vuil.
Kenmerken en voordelen
Actieve stoom afzuigingDankzij de actieve stoomafzuiging dringt stoom beter in het strijkgoed. De afzuigfunctie zorgt voor kastdroog wasgoed en zet het wasgoed bovendien vast op de strijkplank.
Het multifunctionele pakket: stoomreiniger met strijkplankDoor de stoomreiniger aan de strijkplank te hangen, vormen ze samen een sterke eenheid. Het stoomstrijkijzer met hoge druk maakt strijken makkelijk en bespaart tot 50% strijktijd. Dit multitalent is niet alleen geschikt voor strijken, maar ook voor allerlei reinigingstaken in het huishouden.
LuchtkussenfunctieOp het luchtkussen kunnen zelfs tere stoffen heel eenvoudig en comfortabel kreukvrij worden gestreken. Strijkt zonder sporen achter te laten en is zacht voor delicate stoffen. Lastig strijkgoed (bijv. blouses) eenvoudig en comfortabel strijken.
Innovatieve ventilatietechnologie
- Geen vervelende druppels.
- Geen watervlekken.
- Geen storende uitblaaslucht voor gebruiker.
Gebruiksvriendelijke klassieke vorm
- Beproefd perfect gevormd uiteinde voor overhemden en blouses.
- Universele toepassing.
- Geschikt voor links- en rechtshandigen.
Geïntegreerd stopcontact op strijkplank
- Stoomreiniger kan rechtstreeks op de strijkplank aangesloten worden.
Stabiel onderstel met transportvergrendeling
- De zeventraps hoogteverstelling maakt een flexibele werkhoogte mogelijk tussen 72 en 99 cm.
- Antislip voet.
- Hoge stabiliteit.
Non-stop stoom en afneembare watertank
- Non-stop stoom voor werken zonder onderbrekingen. Tank eenvoudig verwijderen en vullen onder de waterkraan.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Optimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Praktisch houdersysteem voor kabel
- Geschikt voor links- en rechtshandigen.
- Individueel instelbaar.
- Praktische bevestiging van de slang van het stoomstrijkijzer.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|100
|Verwarmingsvermogen (W)
|2000
|Max. stoomdruk (bar)
|3,5
|Opwarmtijd (min)
|4
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,8
|Kabellengte (m)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Strijkplank met kabellengte (m)
|2,1
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,8
|Afmetingen strijkoppervlak (L x B) (mm)
|1200 x 380
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1450 x 462 x 960
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
- Handsproeier
- Puntstraalsproeier
- EasyFinish stoomstrijkijzer
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Strijkplank met blaasfunctie en actieve afzuiging van de stoom
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
- Stoomslang met stoompistool: 2.3 m
- Strijkijzeraansluiting
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Strijken
- Voor het opfrissen van kledij en stoffen (bv. Gordijnen, jassen,…)
Accessoires
Reserveonderdelen SI 4 EasyFix Iron
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.