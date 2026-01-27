Stoomreiniger SC 1 EasyFix
De compacte SC1 2-in-1 EasyFix stoommop is ideaal voor een snelle, reinigingsmiddelvrije tussenreiniging en kan dankzij het meegeleverde EasyFix vloermondstuk zelfs de vloer dweilen.
De compacte Kärcher SC 1 EasyFix 2-in-1 stoommop (met vloerreinigingsset) kan overal in het huishouden worden gebruikt en reinigt zonder gebruik van reinigingsmiddelen. Alleen water! Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Dankzij de compacte afmetingen is het apparaat ideaal voor een snelle en grondige tussentijdse reiniging. Als je klaar bent, kun je hem precies daar opbergen waar je hem nodig hebt, zonder dat hij veel ruimte in beslag neemt. Of het nu gaat om het reinigen van kranen, tegels, kookplaten, afzuigkappen of de kleinste kieren en nissen – krachtige stoom en het uitgebreide assortiment accessoires zorgen voor onberispelijke resultaten. Dankzij de vloerreinigingsset EasyFix kan de praktische handstoomreiniger in een handomdraai worden omgebouwd tot stoomreiniger voor vloerreiniging. Zelfs hardnekkige vuil- en vetafzettingen worden in een handomdraai verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Krachtige stoomstoten van 3,0 bar drukVerwijdert gemakkelijk alle soorten vuil, zelfs op lastig bereikbare plekken.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Klein, handzaam en eenvoudig op te bergenDe handstomer kan zo worden opgeborgen dat het altijd bij de hand is.
Kinderbeveiliging op de handstomer
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 20
|Verwarmingsvermogen (W)
|1200
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,2
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
- Maatbeker: 200 ml
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 1 EasyFix
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.