Stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus
Met stoom, zonder chemische schoonmaakmiddelen: de SC 2 EasyFix Plus stoomreiniger met EasyFix vloermondstuk en uitgebreide accessoireset. Voor absolute reiniging op harde oppervlakken in het hele huis.
De perfecte introductie tot stoomreinigen. De stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus van Kärcher is eenvoudig en intuïtief in gebruik. Het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier staat garant voor een uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor sprankelend schone resultaten. Met behulp van het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig aan het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat hij in contact komt met vuil. Door middel van tweestaps stoomregeling kan de stoomintensiteit perfect worden aangepast aan het te reinigen oppervlak en de vervuiling. De SC 2 EasyFix Plus beschikt bovendien over een verbeterde accessoirekit voor een nog doelgerichtere vuilverwijdering, een opbergmogelijkheid voor accessoires op het apparaat en een parkeerpositie voor het vloermondstuk. De Kärcher SC 2 EasyFix Plus stoomreiniger reinigt geheel zonder reinigingsmiddelen en is vrijwel overal inzetbaar. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren worden vlekkeloos schoon. Zelfs hardnekkig vuil wordt in een handomdraai verwijderd. En dat dus met alleen water!
Kenmerken en voordelen
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeierAccessoires en vloermond handig opbergen tijdens werkonderbrekingen.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Kinderslot op het stoompistoolEen vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken gericht reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1500
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,2
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|6,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 254 x 260
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Grote ronde borstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 2 EasyFix Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.