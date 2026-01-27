Stoomreiniger SC 1
Dankzij het compacte formaat is de handstoomreiniger SC 1 ideaal voor een snelle tussentijdse reiniging – geheel zonder chemische reinigingsmiddelen.
De compacte handstoomreiniger SC 1 reinigt zonder schoonmaakmiddelen en kan vrijwel overal in het huishouden worden gebruikt. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische huishoudelijke harde oppervlakken. Dankzij het compacte, handzame formaat is de handstoomreiniger uitstekend geschikt voor een snelle, tussentijdse dieptereiniging. Dankzij veelzijdige accessoires en krachtige stoom kunnen kranen, tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren en nissen grondig worden gereinigd. Zelfs de meest hardnekkige vuil- en vetafzettingen kunnen betrouwbaar worden verwijderd. Door zijn compacte vorm kan het apparaat in de kleinste ruimte worden opgeborgen, precies daar waar je het nodig hebt.
Kenmerken en voordelen
Krachtige stoomstoten van 3,0 bar drukVerwijdert gemakkelijk alle soorten vuil, zelfs op lastig bereikbare plekken.
Klein, handzaam en eenvoudig op te bergenDe handstomer kan zo worden opgeborgen dat het altijd bij de hand is.
Kinderbeveiliging op de handstomerEen vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 20
|Verwarmingsvermogen (W)
|1200
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,2
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Maatbeker: 200 ml
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
Toepassingen
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.