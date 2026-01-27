Stoomreiniger SC 4 Deluxe Iron
De SC 4 Deluxe maakt comfortabel en ononderbroken stoomreinigen mogelijk, inclusief stoomstrijkijzer en uitstekende opbergruimte voor accessoires direct op het apparaat.
De SC 4 Deluxe Iron stoomreiniger reinigt krachtig op 4,0 bar en elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De tank is afneembaar en permanent navulbaar, waardoor een ononderbroken reiniging wordt gegarandeerd. Het extra grote geïntegreerde opbergvak voor accessoires garandeert een gemakkelijke opslag van accessoires, kabels en de slang direct op het apparaat. Andere kenmerken zijn de verlichte LED-strip voor weergave van de bedrijfsmodus, het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie, innovatieve lamellentechnologie, praktisch klittenbandsysteem voor de vloerreinigingsdoek en de verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in spleten en voegen. Dankzij de drietraps stoomregeling kan de stoomstroom altijd perfect worden aangepast aan de ondergrond en het vuil. Het meegeleverde stoomstrijkijzer verkort bovendien de strijktijd met ongeveer 50%.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembare watertankNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
Led-display op apparaatAls het LED-display rood oplicht, is het apparaat nog aan het opwarmen. Als het groen wordt, is de stoomreiniger klaar voor gebruik.
EasyFinish stoomstrijkijzer
- Stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstelling, automatische uitschakeling en lichtgewicht zoolplaat. Tot 50% tijdsbesparing.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigen
- Uitstekende reinigingsresultaten op diverse harde vloeren rondom het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Drietraps stoomstroomregeling
- De stoomstroom kan worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling.
Aan/uit draaiknop op het apparaat
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 130
|Verwarmingsvermogen (W)
|2200
|Max. stoomdruk (bar)
|4
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,3
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- EasyFinish stoomstrijkijzer
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (drietraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.3 m
- Strijkijzeraansluiting
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Strijken
- Tegelvoegen
Accessoires
Reserveonderdelen SC 4 Deluxe Iron
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.