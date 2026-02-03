Stoomreiniger SC 5 EasyFix Iron Plug
Krachtig en veelzijdig: de SC 5 EasyFix stoomreiniger met 4,2 bar stoomdruk en stoomstrijkijzeraansluiting. Incl. VapoHydro-functie, permanent navulbaar waterreservoir en EasyFix-vloermondstuk.
Schoonmaken en strijken? Volle vaart vooruit! Geen probleem voor de Kärcher SC 5 EasyFix. De krachtigste stoomreiniger in zijn klasse (4,2 bar stoomdruk) beschikt namelijk ook over een aansluitmogelijkheid voor een stoomstrijkijzer (niet meegeleverd in deze versie). Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Met behulp van verschillende accessoires worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren vlekkeloos schoon, of deze nu licht of hardnekkig vuil bevatten. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier maakt ergonomisch werken mogelijk. En de lamellentechnologie garandeert perfecte reinigingsresultaten. De vloerreinigingsdoek kan eenvoudig op het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat je in contact komt met het vuil. De VapoHydro functie verwijdert hardnekkig vuil nog gemakkelijker door toevoeging van heet water met spoelend vermogen. De stoomintensiteit kan worden aangepast aan de ondergrond en het vuil. Het afneembare waterreservoir kan permanent worden bijgevuld – voor een ononderbroken reiniging. Overige extra's: geïntegreerd kabelopbergvak, opbergvak voor accessoires, parkeerpositie voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
VapoHydro functieAan de stoom wordt heet water toegevoegd. Dit maakt het gemakkelijker om vuil los te maken en eenvoudig weg te spoelen. Voor nog betere reinigingsresultaten.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Continu hervulbaar, afneembare watertankVoor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het water.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Vier-traps stoomregeling
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Handige opbergruimte voor accessoires. Parkeerstand om de vloerzuigmond gemakkelijk te parkeren wanneer het werk wordt onderbroken.
Aan/uit draaiknop op het apparaat
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Kabel en accessoires veilig opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 150
|Verwarmingsvermogen (W)
|2250
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 4,2
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (vier fasen)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.3 m
- Strijkijzeraansluiting
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- VapoHydro functie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 5 EasyFix Iron Plug
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.