Stoomreiniger SC 4 EasyFix Plus
Reinigt met volle kracht: de SC 4 EasyFix Premium stoomreiniger met tapijtglijder en praktische accessoires. Perfect voor ononderbroken reinigen dankzij het permanent navulbare waterreservoir.
De comfortabele stoomreiniger SC 4 EasyFix Plus met verbeterde accessoireset voor een nog doelgerichtere vuilverwijdering zorgt voor hygiënische zuiverheid in het hele huis. Het apparaat reinigt geheel zonder chemische schoonmaakmiddelen en is vrijwel overal te gebruiken. Zelfs voor het opfrissen van tapijt – dankzij de meegeleverde tapijtglijder. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. De uitgebreide accessoires reinigen tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren grondig. Zelfs het verwijderen van extreem hardnekkig vuil is geen probleem. Het flexibele EasyFix vloermondstuk met lamellentechnologie garandeert een uitstekende ergonomie en perfecte reinigingsresultaten. Met behulp van het handige klittenbandsysteem kan het microvezeldoek snel aan het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd, zonder dat het in contact komt met vuil. De tweetraps stoomregeling kan optimaal worden aangepast aan de ondergrond en de mate van vervuiling. De permanent navulbare watertank maakt een ononderbroken reiniging mogelijk. De SC 4 EasyFix Plus beschikt over een geïntegreerd kabelopbergvak, een opbergvak voor accessoires en een parkeerpositie voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembare watertankNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabelKabel en accessoires veilig opbergen.
Multifunctionele premium accessoires
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Handige opbergruimte voor accessoires. Parkeerstand om de vloerzuigmond gemakkelijk te parkeren wanneer het werk wordt onderbroken.
Aan/uit knop op de stoomreiniger
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 100
|Verwarmingsvermogen (W)
|2000
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|4
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,8
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Grote ronde borstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
- Carpet glider
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Tapijtvloeren opfrissen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.