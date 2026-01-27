Stoomreiniger SC 2 Deluxe
De compacte SC 2 Deluxe met verlichte LED-ring voor weergave van de bedrijfsmodus is het instapmodel voor chemievrije stoomreiniging. Ideaal voor alle harde oppervlakken in het hele huis.
De compacte en lichtgewicht SC 2 Deluxe instapstoomreiniger biedt stoomregeling in twee stappen om de stoomintensiteit aan te passen aan het oppervlak en de mate van vervuiling. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken – geheel zonder schoonmaakmiddelen. Via de innovatieve verlichte LED-ring kan de SC 2 Deluxe op elk moment de bedrijfsmodus weergeven. De accessoires kunnen worden opgeborgen in de accessoiretas. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier garandeert een uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig aan de vloermond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat hij in contact komt met vuil. Met behulp van de verschillende accessoires worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren hygiënisch gereinigd. Zelfs hardnekkig vuil kan betrouwbaar worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Led-display op apparaatAls het LED-display rood oplicht, is het apparaat nog aan het opwarmen. Als het groen wordt, is de stoomreiniger klaar voor gebruik.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Nette opberging van accessoires en parkeerstandAlle accessoires inclusief de verlengbuizen kunnen worden opgeborgen in een extra lange accessoiretas of direct op de stoomreiniger.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken gericht reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1500
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,2
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|6,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Tas voor accessoires
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 2 Deluxe
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.