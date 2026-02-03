Stoomreiniger SC 1 Multi Comfort
De compacte en flexibele SC 1 Multi Comfort handheld stoomreiniger met verlengslang is binnen 30 seconden klaar voor gebruik voor een echt comfortabele, diepe reiniging.
De compacte SC 1 Multi Comfort handstoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en is in een handomdraai klaar voor een diepe poriënreiniging tussendoor. Grondige reiniging elimineert tot 99,999% van de virussen en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën op harde oppervlakken. De extra verlengslang maakt het werken in huis nog flexibeler en handiger, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het compacte en handige ontwerp van het apparaat maakt hanteren zonder vermoeid te raken en opbergen in de kleinste ruimtes mogelijk. De SC 1 Multi Comfort is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en kan eenvoudig worden bijgevuld dankzij het afneembare waterreservoir - zonder lange wachttijden en werkonderbrekingen. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking en dus voor een 5 keer langere levensduur. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt de bediening eenvoudig en moeiteloos. De verschillende modi zoals opwarmen, gebruiksklaar, stoommodus en patroonwissel worden altijd weergegeven. Een optionele uitbreiding naar de innovatieve multifunctionele 4-in-1 stoommop is ook mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk en flexibel schoonmaken dankzij de meegeleverde verlengslangMet de meegeleverde verlengslang kunnen zelfs moeilijk bereikbare plekken zoals hoeken en nissen moeiteloos worden gereinigd. De accessoires zoals de handsproeier etc. worden eenvoudig aangebracht.
Compact en praktisch apparaatontwerpGemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat. Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging. De handstomer kan zo worden opgeborgen dat het altijd bij de hand is.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon wordt kalk automatisch verwijderd uit het water dat in het apparaat wordt gevuld, waardoor de levensduur vele malen wordt verlengd. Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-lichtdisplay met bedieningspaneel
- Voor eenvoudige en moeiteloze bediening.
- Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist.
- Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 30
|Verwarmingsvermogen (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Verlengslang SC 1
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Handsproeier
Uitvoering
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
Toepassingen
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reserveonderdelen SC 1 Multi Comfort
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.