Stoomreiniger SC 2 EasyFix
De SC 2 EasyFix van Kärcher is het instapmodel voor stoomreinigen zonder chemicaliën. Voor pure reinheid op harde oppervlakken in het hele huis.
De eenvoudig en intuïtief te gebruiken SC 2 EasyFix instapstoomreiniger biedt stoomregeling in twee stappen om de stoomintensiteit aan te passen aan het oppervlak en de mate van vervuiling. Praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat en een parkeerpositie voor het vloermondstuk zijn handige details voor een nog comfortabelere stoomreiniging. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier garandeert een uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig aan de vloermond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat hij in contact komt met vuil. De SC 2 EasyFix reinigt geheel zonder chemische schoonmaakmiddelen en is universeel inzetbaar. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Met behulp van de verschillende accessoires worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren hygiënisch gereinigd. Zelfs hardnekkig vuil wordt betrouwbaar verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeierAccessoires en vloermond handig opbergen tijdens werkonderbrekingen.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Kinderslot op het stoompistoolEen vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Multifunctionele accessoires
- Verschillende oppervlakken gericht reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 75
|Verwarmingsvermogen (W)
|1500
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 3,2
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|6,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (tweetraps)
- Stoomslang met stoompistool: 2.2 m
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 2 EasyFix
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.