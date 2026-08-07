Raammondstuk
Raamsproeier voor bijzonder eenvoudige en grondige reiniging van glas, ramen of spiegels met de stoomreiniger.
Met het raammondstuk kunnen oppervlakken van glas met de stoomreiniger eenvoudig en streeploos worden gereinigd. Dit vergroot niet alleen het toepassingsgebied van Kärcher stoomreinigers, maar zorgt er ook voor dat ramen en spiegels helemaal schoon zijn.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige zuigstrip
- Streepvrij reinigen van glas, ramen en spiegels Vocht en opgelost vuil worden optimaal afgetrokken.
Stoomgaten in de sproeier
- De ruit wordt gelijkmatig ingestoomd wat bijdraagt aan optimaal oplossen van vuil.
Klein en lichtgewicht
- Veel bedieningsgemak voor een grondig reinigingsresultaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|255 x 43 x 130
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen Raammondstuk
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.