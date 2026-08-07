Textielsproeier
Textielverzorgingsmondstuk voor het opfrissen en gladmaken van kleding en textiel en het effectief verwijderen van geurtjes. Met geïntegreerde pluisverwijderaar.
Textielverzorgingsmondstuk voor het opfrissen en gladmaken van kleding en textiel en het effectief verwijderen van geurtjes. Hangende kleding en textiel kunnen comfortabel en ruimtebesparend worden behandeld met het praktische textielverzorgingsmondstuk. De geïntegreerde pluisverwijderaar verwijdert vastzittende pluizen in een mum van tijd.
Kenmerken en voordelen
Pluisjes wegnemen
- Gemakkelijk verwijderen van pluisjes of haar van textiel
Consistente stoom op het textiel
- Optimale kreukvrij maken van textielen mogelijk
- Optimale opfrissing van textielen mogelijk
Slanke vorm
- Gemakkelijk gladstrijken van mouwen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 43 x 39
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voor het opfrissen van kledij en stoffen (bv. Gordijnen, jassen,…)
- Kledingstukken die gestreken kunnen worden
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
- Opzuigen van droog vuil.