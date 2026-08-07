Textielverzorgingsmondstuk voor het opfrissen en gladmaken van kleding en textiel en het effectief verwijderen van geurtjes. Hangende kleding en textiel kunnen comfortabel en ruimtebesparend worden behandeld met het praktische textielverzorgingsmondstuk. De geïntegreerde pluisverwijderaar verwijdert vastzittende pluizen in een mum van tijd.