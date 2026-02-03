Stoomreiniger SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition *EU
De SC 5 EasyFix Iron Select Bad Editie stoomreiniger met 4,2 bar stoomdruk wordt geleverd met een stoomstrijkijzer, VapoHydro-functie, vloermond en andere accessoires.
De SC 5 EasyFix Iron Select Bad Editie slaat niet alleen een goed figuur, maar belooft ook volledige reinigingskracht: een uitstekende stoomdruk van 4,2 bar maakt hem tot de beste stoomreiniger in zijn klasse. Viertraps stoomregeling maakt het mogelijk om de stoomstroom naar wens aan te passen. Grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische huishoudelijke harde oppervlakken. En dankzij een breed scala aan beschikbare accessoires kan hij gladde oppervlakken, afzuigkappen, hoeken en kieren perfect reinigen. Het bijzonder praktische stoomstrijkijzer dat ook wordt meegeleverd, versnelt het strijken met 50%. De VapoHydro-functie maakt bovendien het toevoegen van heet water mogelijk, zodat hardnekkig vuil gemakkelijker kan worden verwijderd en weggespoeld. De flexibele EasyFix vloermond beschikt over een indrukwekkende en efficiënte lamellentechnologie. Met behulp van het klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek gemakkelijk aan de vloermond worden bevestigd zonder in contact te komen met vuil. De watertank kan worden verwijderd en permanent worden bijgevuld. Het toestel beschikt ook over een geïntegreerd kabelopbergvak, een opbergvak voor accessoires en een parkeerpositie voor de vloermond.
Kenmerken en voordelen
VapoHydro functieAan de stoom wordt heet water toegevoegd. Dit maakt het gemakkelijker om vuil los te maken en eenvoudig weg te spoelen. Voor nog betere reinigingsresultaten.
Vloerreinigingsset EasyFix met flexibel gewricht op het mondstuk en klittenband om de vloerdoek eenvoudig te bevestigenOptimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huis dankzij efficiënte lamellentechniek. Doeken vervangen zonder in contact te komen met vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Continu hervulbaar, afneembare watertankVoor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het water.
Multifunctionele accessoires, inclusief een stoomstrijkijzer
- Verschillende oppervlakken efficiënt reinigen met vloermond, handsproeier, ronde borstel, enzovoort.
- Stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstelling, automatische uitschakeling en lichtgewicht zoolplaat. Tot 50% tijdsbesparing.
Vloerreinigingsdoek en hoes voor de handtool
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en opname van het vuil.
Kinderslot op het stoompistool
- Een vergrendelsysteem voorkomt ongewenst gebruik door kinderen.
Vier-traps stoomregeling
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Vloerreinigingsdoeken en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Handige opbergruimte voor accessoires. Parkeerstand om de vloerzuigmond gemakkelijk te parkeren wanneer het werk wordt onderbroken.
Aan/uit draaiknop op het apparaat
- Gebruiksvriendelijk in- en uitschakelen van het apparaat.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Kabel en accessoires veilig opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 150
|Verwarmingsvermogen (W)
|2250
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 4,2
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|3
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae).
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Raammondstuk Comfort
- Ronde borstel klein (zwart): 1 Stuk(s)
- XXL kierenborstel
- EasyFinish stoomstrijkijzer
- Vloermondstuk: EasyFix
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de stoomleiding: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (vier fasen)
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Stoomslang met stoompistool: 2.3 m
- Strijkijzeraansluiting
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- VapoHydro functie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Strijken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.