Tips voor gebruik

Hier vind je de reinigingsoplossingen overzichtelijk geordend op thema. Als jouw reinigingstaak er niet bijstaat, kun je altijd contact met ons opnemen.

Outdoor

Auto reinigen

Auto reinigen

Voor een snelle en grondige reiniging van je auto vind je hier de juiste producten en accessoires.

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Terrassen reinigen

Om je terras na de winter weer schoon te krijgen, vind je hier de juiste apparaten en accessoires.

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Tuinbewatering

Met onze tuinpompen bewater je grote oppervlakken dankzij de afstandsbediening volledig automatisch.

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Vegen

Vaarwel bezem en blik: Met de veegmachines van Kärcher kun je voetpaden en straten, inritten en tuinen tot vijf keer sneller vegen.

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Met mos bedekte tegels

De Kärcher vuilfrezen zijn ideaal voor het verwijderen van mos van tegels.

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Tuinmeubelen reinigen

Lelijke vlekken op tuinmeubelen door luchtvervuiling of van de afgelopen winter ga je te lijf met onze hogedrukreinigers.

Dakgoten en riolen reinigen

Dakgoten en riolen reinigen

De dakgoot-/rioolset is ideaal om afvoeren en dakgoten snel te ontstoppen.

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Gevelreiniging

Kärcher heeft niet alleen ideale apparaten voor rondom het huis. Ook het huis zelf wordt in de loop der tijd vuil en kan met Kärcher apparaten zijn oude glans weer terugkrijgen.

Indoor

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Reinigen met stoom

Hier vind je talloze tips voor de toepassingsmogelijkheden van een stoomreiniger: heel eenvoudig vloeren, voegen, kranen, badkamer en toilet, vensters en spiegels, keuken en veel meer reinigen.

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Strijken met stoom

De continu hoge stoomdruk maakt het strijken lichter, ook bij zware stoffen. Dat bespaart tot 50% strijktijd.

Vensters reinigen

Ramen reinigen

De ramen zijn vies en Kärcher heeft de optimale oplossing voor alle taken. Ontdek de verschillende apparaten voor het reinigen van ramen.

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Tapijten reinigen

Tapijten kunnen heel eenvoudig worden gereinigd met de juiste Kärcher producten.

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Bekleding reinigen

Kärcher vloer-/tapijtreinigers maken de bekleding van meubelen vezeldiep en grondig schoon.

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Leidingwatervoorziening

Voor de voorziening met regen- of putwater in huis kun je het beste onze huis- en tuinpompen gebruiken.

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Boren, vegen, zuigen

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Kärcher heeft als specialist op reinigingsgebied een compleet assortiment apparaten en accessoires voor efficiënt reinigen in en om het huis.

Vloeren verzorgen

Vloeren verzorgen

Hier vind je belangrijke informatie en veel tips voor vakkundig onderhoud van vloeren en informatie over boenen en de juiste verzorgings- en reinigingsmiddelen.