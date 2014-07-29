Bekleding reinigen
Vloer-/tapijtreiniger - voor grondig reinigen
Kärcher vloer-/tapijtreinigers maken tapijten vezeldiep en grondig schoon. Het reinigingsmiddel wordt met druk diep ingesproeid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.
Werking van vloer-/tapijtreiniger
Bij het reinigen wordt het water met het reinigingsmiddel in één cyclus ingespoten en direct met het vuil weer opgezogen.
Hygiënisch en schoon
De Kärcher vloer-/tapijtreiniger is niet alleen ideaal voor mensen met een allergie. Ook huishoudens met dieren horen tot de doelgroep.
Stofzuiger met innovatieve waterfiltertechnologie
Anders dan bij een traditionele stofzuiger met een filterzak maakt de nieuw ontwikkelde stofzuiger DS 5.800 met waterfilter gebruik van de natuurlijke kracht van
water dat met hoge snelheid in de filter wordt rondgedraaid. Het opgezogen vuil wordt door de waternevel geleid, uit de lucht gefilterd en in het water vastgehouden. Er wordt dus alleen buitengewoon schone lucht uitgeblazen.
Eenvoudig te reinigen waterfilter
U hoeft de onderdelen van de waterfilter alleen maar onder de stromende kraan te houden, en klaar. Heel snel en moeiteloos.
Vloer-/tapijtreinigers
Vezeldiep en grondig schoon.
Impregneermiddel voor textiel
Effectieve bescherming.
Stofzuiger met waterfilter
De waterfilter filtert 99,9% van alle deeltjes uit de lucht.
Turbo bekledingszuigmond
Zeer grondige reiniging van bekleding. Ideaal voor dierenharen.