Bekleding reinigen

Vloer-/tapijtreiniger - voor grondig reinigen

Kärcher vloer-/tapijtreinigers maken tapijten vezeldiep en grondig schoon. Het reinigingsmiddel wordt met druk diep ingesproeid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.

Werking van vloer-/tapijtreiniger

Bij het reinigen wordt het water met het reinigingsmiddel in één cyclus ingespoten en direct met het vuil weer opgezogen.

Hygiënisch en schoon

De Kärcher vloer-/tapijtreiniger is niet alleen ideaal voor mensen met een allergie. Ook huishoudens met dieren horen tot de doelgroep.