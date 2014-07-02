Praktische, handgeleide zuigmond met een werkbreedte van 160 mm. Het mondstuk heeft een roterende luchtaangedreven borstel die hardnekkig vuil van het oppervlak kan verwijderen. Hij reinigt kussens, stoelen, banken, kussens, bedden enz. En verwijdert dierenharen en kruimels in een oogwenk - ook in de auto.