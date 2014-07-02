Turbo meubelborstel
Praktisch mondstuk met roterende luchtaangedreven borstel. Reinigt gestoffeerde meubelen en textieloppervlakken bijzonder grondig. Ideaal voor het verwijderen van dierenharen. Werkbreedte: 160 mm
Praktische, handgeleide zuigmond met een werkbreedte van 160 mm. Het mondstuk heeft een roterende luchtaangedreven borstel die hardnekkig vuil van het oppervlak kan verwijderen. Hij reinigt kussens, stoelen, banken, kussens, bedden enz. En verwijdert dierenharen en kruimels in een oogwenk - ook in de auto.
Kenmerken en voordelen
Luchtaangedreven roterende borstels
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, dierenharen, stof,…
- Neemt efficient dierenharen op
- Neemt effectief vuil op van hoogpolige tapijten
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 165 x 67
Toepassingen
- Stoffen bekleding
- Voertuiginterieur
- Autostoelen