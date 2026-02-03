Stofzuiger VC 3
Bespaart je het wisselen van filterzakken en het kopen van vervangingen: de VC 3 stofzuiger met multicycloontechnologie en een transparante, wasbare afvalcontainer.
Met de compacte VC 3-stofzuiger met multicycloontechnologie stofzuig je zonder filterzak. Dit bespaart je het vervangen en kopen van nieuwe dure filterzakken. Ook zie je in één oogopslag wanneer de transparante afvalcontainer geleegd moet worden. Bovendien produceert het zakloze systeem geen onaangename geuren, wat iedereen – en niet alleen mensen met een allergie – kan waarderen. Dankzij het compacte formaat is de VC 3 perfect voor een breed scala aan toepassingen in flats en kleinere huizen. Dankzij het spleetmondstuk en de zachte stofborstel kun je nauwe kieren en gevoelige oppervlakken, maar ook harde vloeren en tapijten grondig reinigen. Andere uitrustingskenmerken van de stofzuiger zijn het HEPA-hygiënefilter, dat op betrouwbare wijze het fijnste vuil filtert, zoals pollen of andere allergie veroorzakende deeltjes, en de praktische parkeerpositie.
Kenmerken en voordelen
Multicycloon technologieZo hoef je geen dure filterzakken te kopen of omslachtig te vervangen. Het vuilreservoir kan eenvoudig met water worden gereinigd.
HEPA 13-FilterBetrouwbare filters voor het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie opwekkende delen. Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving
Afneembare vloerzuigmondMogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Parkeerpositie
- Snelle en veilige parkeerstand voor werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (W)
|700
|Capaciteit vuilcontainer (l)
|0,9
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Metaal
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
Uitvoering
- Verwisselbare vloerzuigmond (droog)
- Praktische parkeerpositie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gevoelige oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen VC 3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.